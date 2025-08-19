Qué puede hacer el propietario al quinto año del contrato de alquiler: aquí tienes guía práctica elaborada por un experto

¿Cuál es la duración de los contratos de alquiler? ¿cuándo puedo cambiar las condiciones a los inquilinos? El tiempo y los detalles de los contratos a menudo se convierten en un terreno de dudas para propietarios e inquilinos. El abogado experto en alquileres, Alberto Sánchez, expone en redes una de las claves más importantes: "Al quinto año es la primera oportunidad que tiene el propietario de rescindir el contrato por su mera voluntad". Este momento suele generar mucha incertidumbre para arrendadores y arrendatarios, pero la normativa es muy clara. Te explicamos los pasos que tienes que seguir y tener en cuenta.

Según el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos del alquiler de vivienda se prorrogan automáticamente durante cinco años si el arrendador es una persona física, o siete años si es jurídica, salvo que el inquilino quiera terminarlo antes. Es en ese momento cuando el propietario tienen la posibilidad de no renovar el contrato, incluso sin alegar motivo alguno, siempre que cumpla con el preaviso de al menos cuatro meses antes del fin del plazo. Una vez finalizado este plazo, el propietario puede fijar libremente el nuevo precio o condiciones, y el inquilino debe decidir entre aceptarlo o buscar otra vivienda.

Si el propietario no comunica su intención de no renovar con al menos cuatro meses de antelación, el contrato se prorroga automáticamente por hasta tres años adicionales, en periodos anuales. Durante este periodo, solo el inquilino puede decidir terminar la relación, avisando con un mes de antelación antes del fin de cualquiera de esos años.