INDICADORES MACROECONÓMICOS
La facturación de las empresas encadena dos meses de ascensos y se dispara hasta el 6% en junio
El indicador registró una subida media del 3,9% en los seis primeros meses del año en comparación a 2024, con las compañías de suministro de energía eléctrica y agua a la cabeza (+18,3%)
Las empresas incrementaron sus ventas con fuerza en junio en tasa interanual. Las compañías facturaron un 6% más, una cifra casi cinco puntos superior a la de mayo y la más pronunciada desde el pasado mes de marzo, cuando aumentó un 8,9%, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este ascenso, las ventas de los grupos empresariales encadenan dos meses de subidas consecutivas tras el repunten experimentado en mayo del 1,1%. En los seis primeros meses de 2025, este indicador registró una subida media del 3,9% en relación al mismo periodo de 2024, con los grupos de suministro de energía eléctrica y agua a la cabeza (+18,3%)
El fuerte repunte de la facturación de las empresas en junio fue consecuencia del aumento de las ventas en todos los sectores, especialmente en el suministro de energía eléctrica (+17,9%), el comercio (+6,6%) y los servicios (+6%). En la industria, el avance de la facturación fue de un 3,4% interanual.
Si se corrigen los efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 5,1% interanual, cifra que es 2,5 puntos superior al aumento registrado el mes anterior y con la uqe se encadenan diez meses consecutivos de alzas. Dentro de la seria corregida, las ventas de las empresas también experimentaron subidas en todos los sectores económicos. Destacan los incrementos del suministro de energía eléctrica y agua (+14,2%), los servicios (+5,9%) y el comercio (+5,8%).
Incremento mensual
En la valoración mensual (junio sobre mayo), la facturación empresarial subió un 1,5% en la serie desestacionalizada, retomando los ascensos por primera vez desde el pasado mes de enero. De los cuatro sectores analizados por Estadística, todos presentaron tasas positivas, especialmente el suministro de agua y energía, que elevó su facturación mensual un 8,8%, y el comercio (+1,3%).
