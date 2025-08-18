Europa, sin edificios contaminantes a partir de 2030

Una directiva del Parlamento Europeo obligará a llevar a cabo un cambio de paradigma en la construcción partir de 2028. Se trata de la relativa a la eficiencia energética de los edificios, que obligará, entre otros aspectos, a que los edificios propiedad de organismos públicos sean cero emisiones en solo tres años, norma que se extenderá a toda clase de inmuebles, independientemente de su uso o titularidad, a partir de 2030. Esta es sola una de las nuevas medidas que entrarán en vigor, que incluyen nuevos incentivos a placas solares o bombas de calor eléctricas en detrimento, por ejemplo, de las calderas de combustibles fósiles tradicionales.

El objetivo de la normativa europea (Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios) es la descarbonización del parque de edificios en 2050 y considera un inmueble cero emisiones a aquel que no genera emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles en el propio inmueble, además de aquel cuyo consumo sea casi nulo y esté cubierto por energías renovables producidas in situ (por ejemplo, con placas solares) o procedentes de la red.

La Unión Europea calcula que el 40% del consumo final de energía del Viejo Continente y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía corresponden a los edificios, en un contexto en el que el 75% de estos no son eficientes desde el punto de vista energético, dado que fueron levantados en épocas en la que estos criterios no eran tenidos en cuenta. Para acabar con esto, cada país deberá reformar el 16% de los inmuebles no residenciales en altura antes de 2030 y el 26% antes de 2033, logrando que cumplan así con estos criterios.

Otro de los puntos que contempla la directiva es la eliminación de incentivos —no se contempla una prohibición total— a las calderas de gas, gasóleo o carbón, promoviendo su sustitución por bombas de calor eléctricas, sistemas híbridos con renovables o redes de calor y frío de bajas emisiones. Toman más aún protagonismo los paneles fotovoltaicos (para generación eléctrica) y los solares térmicos (para agua caliente y/o calefacción), para los que se prevé la creación de nuevas subvenciones y ayudas aún pendientes de determinar por países.

Otra de las novedades son los certificados de eficiencia energética, que pasarán a tener una tercera medición, el Potencial de Calentamiento Global, que servirá para medir el impacto climático total de los activos a lo largo de todo su ciclo de vida. Será obligatorio a partir de 2028 en complejos nuevos de más de 1.000 metros cuadrados y en todos a partir de 2030. Esta medida va en la nueva línea de la Unión Europea, cuyo interés es no solo saber el impacto energético de los inmuebles, sino también evaluar su sostenibilidad completa.

España deberá elaborar un plan para la renovación de edificios

La directiva comunitaria obliga a cada país miembro a elaborar un 'másterplan' nacional de renovación de edificios, el cual contendrá las políticas, medidas y trayectoria o plazos de cómo se llevará a cabo. El encargado de redactarlo en España será el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que planea entregar el primer borrador a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de este año.

La cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez ya está trabajando en la materia, que tendrá rango de proyecto no normativo y culminó su plazo de consulta pública de aportaciones y alegaciones el pasado 30 de abril. Entre los aspectos que persigue el plan está radiografiar el parque inmobiliario nacional y sus deficiencias, la reducción del número de personas afectadas por la pobreza energética, cuáles son las necesidades de inversión y qué medidas de financiación son necesarias, además de preparar una hoja de ruta de país para la renovación del parque de viviendas.