¿Qué es el euro digital? El Banco de España te explica todas las claves

El Banco de España aclara qué es el euro digital. Ante el avance de los pagos digitales y la digitalización, el Banco Central Europeo impulsa este proyecto con el objetivo de modernizar el acceso al dinero físico y digital, combinando la flexibilidad de ambos formatos, preservar el dinero como un bien público y crear una alternativa digital que no dependa de empresas privadas y bancos comerciales, y que mantenga la soberanía monetaria europea.

En un episodio del podcast CIENxCIEN, José Manuel Marqués Sevillano, director del Departamento de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, explica el diseño, usos previos y el momento en que podría convertirse en realidad el euro digital. Marqués Sevillano aclara que el euro digital no reemplazará el efectivo, sino que lo complementará, que será aceptado en toda la eurozona de forma online y offline, que mantendrá altos estándares de seguridad y privacidad, no tendrá costes adicionales y contribuirá a reforzar la autonomía estratégica europea frente a proveedores de pagos externos.

Desde el Banco de España recalcan que el objetivo no es sustituir el dinero en efectivo, sino hacer coexistir ambos formatos. No busca reemplazar los billetes y monedas, sino ofrecer una alternativa más adaptada al mundo digital. El proyecto está actualmente en fase de preparación y de diseño y se espera que durante 2025 se definan tanto el diseño final como el marco normativo necesario para avanzar a fases piloto.

El euro digital representa una evolución del dinero como bien público, respaldado por el Estado, seguro y diseñado para el mundo digital. No se sustituirá al efectivo, sino que será un complemento, asegurando la libertad de elección y el disfrute de la fiabilidad del dinero del banco central en cualquier momento.