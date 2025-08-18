Pensiones
¿Cuándo se cobra la pensión de agosto 2025? Estas son las fechas de Santander, CaixaBank, BBVA...
Consulta las fechas exactas en las que los bancos ingresan la pensión de agosto de 2025 y qué pasos seguir si no has recibido el pago
Esther ChapaEsther Chapa
Redactora SEO Activos
Periodista especializada en SEO en Activos, vertical económico de El Periódico de España, dentro del Grupo Ibérica.
Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), máster en Periodismo y Nuevos Perfiles Profesionales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Cursando actualmente Máster en SEO por BIGSEO.
La trayectoria profesional comienza como becaria en el Departamento de Comunicación en IFEMA, Feria de Madrid, y continúa como redactora en el portal web Estrategias de Inversión.
Con la llegada de la segunda quincena de agosto, una de las preguntas más recurrentes entre los jubilados y pensionistas en España es: ¿cuándo se cobra la pensión este mes? Aunque la Seguridad Social abona oficialmente las pensiones entre el 1 y el 4 del mes siguiente, la mayoría de entidades bancarias adelantan el ingreso para ofrecer mayor liquidez a sus clientes.
Este anticipo es posible gracias a la cuenta única centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que permite a los bancos conocer con antelación qué beneficiarios recibirán la pensión y realizar el ingreso días antes de la llamada “fecha valor”.
Fechas de ingreso de pensiones en agosto 2025 por banco
La paga ordinaria de agosto no incluye extra de verano, ya que esta se abonó junto con la pensión de junio. El importe será, por tanto, más bajo que el de aquella ocasión. Estas son las fechas previstas de ingreso por entidad:
- Bankinter: jueves 21 de agosto
- CaixaBank: domingo 24 de agosto
- Santander: viernes 22 de agosto
- Unicaja: jueves 21 de agosto
- Banco Sabadell: lunes 25 de agosto
- BBVA: lunes 25 de agosto
- ING: lunes 25 de agosto
- Abanca: lunes 25 de agosto
- Ibercaja: lunes 25 de agosto
- Caja de Ingenieros: jueves 21 de agosto
- Cajamar: lunes 25 de agosto
- Kutxabank: lunes 25 de agosto
¿Y si no has recibido la pensión?
Si para el 4 de setiembre no has recibido tu pensión, sigue estos pasos:
- Verifica con tu banco que no hay errores con tu cuenta.
- Revisa si ha habido algún cambio reciente, como el cierre de cuenta o cambio de entidad no notificado al INSS.
- Contacta con la Seguridad Social, ya sea por:
- Sede electrónica del INSS.
- Teléfono de atención de la Seguridad Social.
- Cita previa presencial en un CAISS.
Entre los motivos por los que no se recibe la pensión destacan: suspensiones, incompatibilidades o errores en la cuenta bancaria.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años