¿Cuándo se cobra la pensión de agosto 2025? Estas son las fechas de Santander, CaixaBank, BBVA...

Con la llegada de la segunda quincena de agosto, una de las preguntas más recurrentes entre los jubilados y pensionistas en España es: ¿cuándo se cobra la pensión este mes? Aunque la Seguridad Social abona oficialmente las pensiones entre el 1 y el 4 del mes siguiente, la mayoría de entidades bancarias adelantan el ingreso para ofrecer mayor liquidez a sus clientes.

Este anticipo es posible gracias a la cuenta única centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que permite a los bancos conocer con antelación qué beneficiarios recibirán la pensión y realizar el ingreso días antes de la llamada “fecha valor”.

Fechas de ingreso de pensiones en agosto 2025 por banco

La paga ordinaria de agosto no incluye extra de verano, ya que esta se abonó junto con la pensión de junio. El importe será, por tanto, más bajo que el de aquella ocasión. Estas son las fechas previstas de ingreso por entidad:

Bankinter : jueves 21 de agosto

: jueves 21 de agosto CaixaBank : domingo 24 de agosto

: domingo 24 de agosto Santander : viernes 22 de agosto

: viernes 22 de agosto Unicaja : jueves 21 de agosto

: jueves 21 de agosto Banco Sabadell : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto BBVA : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto ING : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Abanca : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Ibercaja : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Caja de Ingenieros : jueves 21 de agosto

: jueves 21 de agosto Cajamar : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Kutxabank: lunes 25 de agosto

¿Cuándo ingresan la pensión en agosto 2025? Consulta las fechas por banco / Archivo

¿Y si no has recibido la pensión?

Si para el 4 de setiembre no has recibido tu pensión, sigue estos pasos:

Verifica con tu banco que no hay errores con tu cuenta. Revisa si ha habido algún cambio reciente, como el cierre de cuenta o cambio de entidad no notificado al INSS. Contacta con la Seguridad Social, ya sea por:

Sede electrónica del INSS.

del INSS. Teléfono de atención de la Seguridad Social.

de la Seguridad Social. Cita previa presencial en un CAISS.

Entre los motivos por los que no se recibe la pensión destacan: suspensiones, incompatibilidades o errores en la cuenta bancaria.