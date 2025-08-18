BBVA eleva un 25% la nueva financiación a pymes y empresas en Cataluña

En plena pugna contra el Banco Sabadell, y ante el reto, aún pendiente, de ganarse a sus accionistas, BBVA quiere reforzar su papel como aliado financiero del tejido empresarial en Cataluña. Durante el primer semestre del año, el banco destinó 11.311 millones de euros a nueva financiación para pymes, autónomos y empresas de la comunidad, lo que supone un salto del 24,7% respecto al mismo periodo de 2023.

La cifra refleja un ritmo de crecimiento muy superior al del conjunto de España, donde el aumento fue del 17%, hasta superar los 49.000 millones. Según la entidad, esta evolución responde a la apuesta por simplificar procesos, estrechar la relación con sus clientes y ofrecer soluciones digitales que faciliten el día a día de las compañías.

“El objetivo es ser un motor para que las pequeñas y medianas empresas puedan afrontar sus retos con confianza”, subrayó José Luis Serrano, director de pymes de BBVA en España, destacando que cada vez más negocios ven al banco como un socio estratégico para crecer de forma sostenible.

El impulso al crédito se enmarca en el actual plan estratégico de BBVA, que coloca a las empresas en el centro de su hoja de ruta. La entidad asegura que no solo ha aumentado la financiación, sino también la captación de nuevos clientes.

Ayudas al emprendimiento

Al aumento del crédito, la entidad bancaria destaca la puesta en marcha de iniciativas para reducir barreras a la hora de emprender. Entre ellas, un servicio gratuito que permite constituir sociedades de manera rápida y completamente online, en colaboración con Ayuda T Pymes. El proceso, que incluye la firma notarial digital, se completa en apenas 15 días y evita al emprendedor la carga administrativa habitual.

La propuesta se completa con productos como la Cuenta Empresa Bienvenida, sin comisiones, así como promociones adicionales para nuevos clientes, desde bonificaciones mensuales hasta TPVs gratuitos durante el primer año.