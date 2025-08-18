En España aumentó un 17%
BBVA eleva un 25% la nueva financiación a pymes y empresas en Cataluña
La entidad financió con más de 11.300 millones a compañías catalanas en el primer semestre, un crecimiento, destacan, muy por encima de la media española
El BBVA mantiene su opa sobre el Sabadell: ¿Y ahora qué?
BBVA tropieza en Bolsa mientras crece la presión para que mejore su oferta por el Sabadell
Redacción
En plena pugna contra el Banco Sabadell, y ante el reto, aún pendiente, de ganarse a sus accionistas, BBVA quiere reforzar su papel como aliado financiero del tejido empresarial en Cataluña. Durante el primer semestre del año, el banco destinó 11.311 millones de euros a nueva financiación para pymes, autónomos y empresas de la comunidad, lo que supone un salto del 24,7% respecto al mismo periodo de 2023.
La cifra refleja un ritmo de crecimiento muy superior al del conjunto de España, donde el aumento fue del 17%, hasta superar los 49.000 millones. Según la entidad, esta evolución responde a la apuesta por simplificar procesos, estrechar la relación con sus clientes y ofrecer soluciones digitales que faciliten el día a día de las compañías.
“El objetivo es ser un motor para que las pequeñas y medianas empresas puedan afrontar sus retos con confianza”, subrayó José Luis Serrano, director de pymes de BBVA en España, destacando que cada vez más negocios ven al banco como un socio estratégico para crecer de forma sostenible.
El impulso al crédito se enmarca en el actual plan estratégico de BBVA, que coloca a las empresas en el centro de su hoja de ruta. La entidad asegura que no solo ha aumentado la financiación, sino también la captación de nuevos clientes.
Ayudas al emprendimiento
Al aumento del crédito, la entidad bancaria destaca la puesta en marcha de iniciativas para reducir barreras a la hora de emprender. Entre ellas, un servicio gratuito que permite constituir sociedades de manera rápida y completamente online, en colaboración con Ayuda T Pymes. El proceso, que incluye la firma notarial digital, se completa en apenas 15 días y evita al emprendedor la carga administrativa habitual.
La propuesta se completa con productos como la Cuenta Empresa Bienvenida, sin comisiones, así como promociones adicionales para nuevos clientes, desde bonificaciones mensuales hasta TPVs gratuitos durante el primer año.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?