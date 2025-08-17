La nueva vida de GVC Gaesco, la gestora de fondos que se propone administrar 10.000 millones de euros en 3 años

No es raro, al interactuar con empresas y empresarios, escucharles decir que se lo deben todo (o casi todo) a sus clientes. Pero en el caso de Marc Ciria, la expresión tiene sentido literal. Fue el comentario de un cliente el que le convenció de dejar su cargo directivo en Banca March para montárselo por su cuenta. Llevaba más de 6 años gestionando patrimonios e inversiones ajenas desde su silla bancaria, y decidió, gracias a que aquel cliente de confianza le admitió que se sentía algo atado de manos, que era el momento de volar solo y empezar a abrirse camino en la gestión de fondos fuera de la banca. Su empresa administra hoy 700 millones de euros de empresarios, emprendedores, deportistas, rentistas y patrimonios familiares y se acaba de convertir en una importante pieza para que un gigante local de su sector consiga llegar a los 10.000 millones.

GVC Gaesco, la gestora en cuestión, ha acordado absorber a Diagonal Asset Management (Diagonal AM), la firma que Ciria cofundó con Xavi Guerrero y David Alcaraz hace este año una década. Si lo aprueban las autoridades pertinentes, los tres se quedarán con casi un 15% del capital de GVC Gaesco –con lo que pasarán a ser socios de pleno derecho– y ocuparán cargos directivos en ella. Todo, como parte de una estrategia para crecer, que también ha implicado la adquisición de otra gestora más pequeña llamada Sandman Partners.

Esta última empresa, con sede en Barcelona, como las otras dos, gestiona fondos por valor de unos 500 millones de euros; Diagonal AM, de unos 700; y GVC Gaesco está, ella sola, sobre los 4.500, así que se han asegurado una masa de 5.700 millones de euros. Esto convierte a la firma presidida por Maria Àngels Vallvé i Ribera y dirigida por Jaume Puig, en la mayor gestora de fondos independiente de Catalunya y una de las primeras de España. Pero la ambición es ir más allá.

Tal como lo ve Ciria, GVC Gaesco se encontraba en un punto de inflexión y buscaba cierta regeneración directiva, un nuevo plan de negocio y formas para adentrarse en otros servicios para sus clientes. "En parte es por eso que estamos aquí", apunta el empresario y gestor. Sirva su caso como ejemplo: él dirigirá toda una unidad exclusivamente dedicada a la gestión de la riqueza, un área que quedaba algo difuminada en el universo de su nueva casa al compartir cartera con las finanzas personales. Lo que aún está por ver es si esta rama conservará la marca Diagonal AM o si será un negocio más de GVC Gaesco.

Nuevo plan estratégico

Sea como sea, el nuevo plan estratégico pasa por fortalecer este negocio yendo a buscar nuevos clientes o a seducirles para gestionar más trozo de su patrimonio, por invertir "mucho" en tecnología para que el cliente tenga acceso a sus posiciones y pueda incluso operarlas de forma rápida y sencilla, y por abrirse a nuevas propuestas como, por ejemplo, ayudar alguien a encontrar financiación para comprar una casa.

En el plano numérico, el objetivo es estar gestionando unos 10.000 millones de euros en 3 años e incrementar un 133% su facturación anual: de los 40 millones de euros actuales, a los 70 millones. "El siguiente reto es situar a GVC como la principal gestora independiente de España claramente y que esté en primera línea en Europa", afirma Ciria.

"En el mercado anglosajón, el 80% del patrimonio de este tipo está en manos del asesor independiente y el 20% en manos de la banca", expone este gestor. "En España y el sur de Europa en general es lo contrario: el 85% está en manos del banco y el 15% en manos como las nuestras", afirma, justificando el camino que puede recorrer su sector en el futuro: "Hace 10 años, no se llegaba ni al 5%". Y, ¿por qué hacerlo como grupo? "El mercado financiero va hacia la concentración: los márgenes son muy bajos y la regulación muy exigente, por lo tanto, el gasto es muy alto y la inversión en tecnología tiene que serlo más".