La huelga de 'handling' en Menzies y Azul continúa sin incidentes y con retrasos en vuelos

El aeropuerto de El Prat resiste con "normalidad" a las dos huelgas simultáneas de 'handling' gracias a los servicios mínimos: "Son colas normales en estas fechas"

¿Quién es Menzies Aviation? El gigante del 'handling' que está en medio de la huelga en España

Normalidad en el Aeropuerto del Prat por las dos huelgas simultáneas de 'handling'

Normalidad en el Aeropuerto del Prat por las dos huelgas simultáneas de 'handling'

Ver galería

BARCELONA 16/08/2025 Economía. Pasajeros afectados en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat durante la jornada de huelga de trabajadores de Ryanair, Norwegian y personal de ‘handling’, que transcurre con relativa normalidad. FOTO de ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las huelgas convocadas por UGT para el personal de tierra en el Grupo Menzies y en Azul Handling continúan este domingo, sin incidentes graves y con retrasos en algunos vuelos además de concentraciones de trabajadores en los aeropuertos de Palma y Sevilla, según el sindicato.

El secretario del sector aéreo de UGT, Chema Pérez, ha criticado, en declaraciones a EFE, que continúan teniendo dificultades para el seguimiento de la huelga, especialmente, en Azul Handling, la empresa que ofrece servicio a la aerolínea irlandesa Ryanair.

Seis aviones sin atender en Barcelona

Con los datos que disponen, a día de hoy la huelga ha afectado a nueve aviones de Menzies, que se han quedado sin atender, seis en Barcelona y tres en Alicante. De estos vuelos, algunos fueron cancelados y otros registraron retrasos, ha explicado.Ayer, sábado, día en el que coincidieron también ambas huelgas, se sucedieron retrasos y, por ejemplo, en el caso de Tenerife, en total 12 vuelos fueron desviados y más de 500 maletas quedaron sin procesar.

Mientras, en Málaga, el 100 % de los vuelos estuvieron protegidos en la franja de la huelga y tuvieron que ser atendidos, aunque se registraron retrasos y aviones embarcados sin maletas, mientras que en Barcelona, a última hora de la tarde se acumulaban unos 15 aviones sin atender, según ha apuntado.

Sin datos de las empresas

De momento, las empresas no han ofrecido incidencias de la huelga, salvo en el caso de Ryanair que anunció que estos paros no iban a conllevar cancelaciones de vuelos. Los paros de Azul están convocados en tres franjas horarias (de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59) , comenzaron el día 15, se sucedieron el 16 y 17 de agosto y se repetirán, en principio, todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año.

Los aeropuertos afectados son los de Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

En el caso de la compañía británica Menzies, la huelga ha sido convocada para los días 16,17,23, 24, 30 y 31 de agosto en todos sus centros de trabajo y en los cinco aeropuertos españoles donde opera -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur-.

El Grupo Menzies atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.UGT denunció que estas convocatorias estaban siendo "saboteadas" por las empresas y ha acusado de "complicidad" al Ministerio de Transportes por no haber actuado de "oficio para frenar las prácticas". El sindicato advirtió de que se va documentar "cada abuso" y se llevará ante la Inspección de Trabajo, los tribunales y la opinión pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  2. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  3. Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
  4. Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
  5. Estos son los mutualistas jubilados que no cobrarán la devolución del IRPF
  6. La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: 'Es un monstruo
  7. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  8. Manolita y Josep, históricos de las fiestas de Gràcia: 'A la mínima que programas algo vistoso, se llena la calle

La huelga de 'handling' en Menzies y Azul continúa sin incidentes y con retrasos en vuelos

La huelga de 'handling' en Menzies y Azul continúa sin incidentes y con retrasos en vuelos

Jesús Cintora regresa a 'Malas lenguas', que aclara cómo será su emisión a partir del lunes

Jesús Cintora regresa a 'Malas lenguas', que aclara cómo será su emisión a partir del lunes

Castilla y León amanece con 27 incendios activos, con 10 de ellos aún en el nivel 2

Castilla y León amanece con 27 incendios activos, con 10 de ellos aún en el nivel 2

Directo | Zelenski dice que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz

Directo | Zelenski dice que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz

El Nobel de la Paz a Trump: una opción descabellada pero no del todo descartada

El Nobel de la Paz a Trump: una opción descabellada pero no del todo descartada

La nueva vida de GVC Gaesco, la gestora de fondos que se propone administrar 10.000 millones de euros

La nueva vida de GVC Gaesco, la gestora de fondos que se propone administrar 10.000 millones de euros

Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década

Un polémico impuesto del área de Barcelona arrastra cobros millonarios pendientes desde hace más de una década

¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar

¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar