La huelga de 'handling' en Menzies y Azul continúa sin incidentes y con retrasos en vuelos

Las huelgas convocadas por UGT para el personal de tierra en el Grupo Menzies y en Azul Handling continúan este domingo, sin incidentes graves y con retrasos en algunos vuelos además de concentraciones de trabajadores en los aeropuertos de Palma y Sevilla, según el sindicato.

El secretario del sector aéreo de UGT, Chema Pérez, ha criticado, en declaraciones a EFE, que continúan teniendo dificultades para el seguimiento de la huelga, especialmente, en Azul Handling, la empresa que ofrece servicio a la aerolínea irlandesa Ryanair.

Seis aviones sin atender en Barcelona

Con los datos que disponen, a día de hoy la huelga ha afectado a nueve aviones de Menzies, que se han quedado sin atender, seis en Barcelona y tres en Alicante. De estos vuelos, algunos fueron cancelados y otros registraron retrasos, ha explicado.Ayer, sábado, día en el que coincidieron también ambas huelgas, se sucedieron retrasos y, por ejemplo, en el caso de Tenerife, en total 12 vuelos fueron desviados y más de 500 maletas quedaron sin procesar.

Mientras, en Málaga, el 100 % de los vuelos estuvieron protegidos en la franja de la huelga y tuvieron que ser atendidos, aunque se registraron retrasos y aviones embarcados sin maletas, mientras que en Barcelona, a última hora de la tarde se acumulaban unos 15 aviones sin atender, según ha apuntado.

Sin datos de las empresas

De momento, las empresas no han ofrecido incidencias de la huelga, salvo en el caso de Ryanair que anunció que estos paros no iban a conllevar cancelaciones de vuelos. Los paros de Azul están convocados en tres franjas horarias (de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59) , comenzaron el día 15, se sucedieron el 16 y 17 de agosto y se repetirán, en principio, todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año.

Los aeropuertos afectados son los de Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

En el caso de la compañía británica Menzies, la huelga ha sido convocada para los días 16,17,23, 24, 30 y 31 de agosto en todos sus centros de trabajo y en los cinco aeropuertos españoles donde opera -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur-.

El Grupo Menzies atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.UGT denunció que estas convocatorias estaban siendo "saboteadas" por las empresas y ha acusado de "complicidad" al Ministerio de Transportes por no haber actuado de "oficio para frenar las prácticas". El sindicato advirtió de que se va documentar "cada abuso" y se llevará ante la Inspección de Trabajo, los tribunales y la opinión pública.