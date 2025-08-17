Ahorros
Andrea Redondo, experta en inversión: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia"
La especialista considera que hay personas que no le dan el valor suficiente al vivir con intención
Andrea Redondo, experta en inversión: "Si no te preparas, trabajar será una obligación, no una opción"
Así es cómo debes mejorar tus finanzas personales pese a tener un sueldo bajo, según un experto
Balma Simó
La especialista en inversiones y libertad financiera Andrea Redondo alerta en su cuenta de Instagram que hay una tendencia social que penaliza la moderación económica. "Hoy en día, si eliges vivir por debajo de tus posibilidades, te miran raro", afirma Redondo.
La experta financiera ilustra esta situación con las siguientes frases: "¿Por qué no te compras algo mejor?" o "Con lo que ganas podrías darte más lujos". Según la creadora del Club de Inversión, estas mentalidades reflejan que la gente equipara gastar todo lo que se tiene con alcanzar el éxito.
El reconocimiento al consumo excesivo
En cambio, Redondo observa cómo quienes viven por encima de sus posibilidades suelen recibir más reconocimiento: "Si vives por encima de tus posibilidades (endeudado, estresado, aparentando) te aplauden. Te ven como alguien grande, hecho, exitoso". Sin embargo, esta imagen no significa que tengas una tranquilidad personal real.
La apariencia no lo es todo
Asimismo, la inversora recalca cuál es el problema a su parecer: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia". Es decir, ahorrar, planificar y vivir con intención no resulta tan atractivo como presumir los lujos, aunque, según Redondo. "Quien realmente está bien no necesita probarlo", desmiente.
Con esta reflexión, la especialista busca cuestionar la presión social que acaba sometiendo a la gente mientras su economía se va reduciendo a pasos agigantados. "La apariencia no refleja lo que posees; ni el estatus, tu riqueza", sentencia la experta financiera.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
- Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: 'Es un monstruo