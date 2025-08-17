Transporte
Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria
EP
PAMPLONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.
La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.
En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
- Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
- Estos son los mutualistas jubilados que no cobrarán la devolución del IRPF
- La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: 'Es un monstruo
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- Manolita y Josep, históricos de las fiestas de Gràcia: 'A la mínima que programas algo vistoso, se llena la calle