Tractorada

Más de un centenar de viticultores se manifiestan en Sant Sadurní para exigir un precio "digno" de la uva

Protestan por los importes de "miseria" que están cobrando, en torno a los 50 céntimos por kilo, y reclaman que se eleven a 60 céntimos para que la actividad sea rentable

La Generalitat promete reforzar las inspecciones en el campo tras la muerte por calor de un temporero en Alcarràs

Un tractor llegando a la concentración de viticultores contra el precio de la uva en Sant Sadurní d'Anoia.

Un tractor llegando a la concentración de viticultores contra el precio de la uva en Sant Sadurní d'Anoia. / ACN

ACN

ACN

Sant Sadurní d'Anoia
Más de un centenar de viticultores, muchos de ellos conduciendo tractores, se han concentrado este sábado por la mañana ante la sede de la Asociación de Elaboradores de Cava (AECAVA) en Sant Sadurní d'Anoia para exigir un precio "digno" de la uva. Con la vendimia ya en marcha en algunos puntos de Catalunya, los agricultores han denunciado que, tras dos años de malas cosechas por la sequía, determinadas empresas quieren pagar precios de "miseria".

El coste se tasa en torno a los 50 céntimos por kilo. La cuantía se halla por debajo de los 60 céntimos que consideran necesarios para hacer rentable su actividad.

Por ello, los concentrados que han secundado la tractorada han hecho un llamamiento a "perder el miedo" y no firmar ningún contrato por debajo del coste de producción. "Hay que estar más unidos que nunca porque nos va el futuro", han alertado.

