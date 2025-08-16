Jubilación
La predicción de Afra Blanco sobre las pensiones en el futuro: "Rajoy vació la hucha para dárselo a la banca"
La sindicalista defiende el sistema público y asegura que “nadie nos regala nada” en la lucha por unas pensiones dignas
Una jubilada, aplaudida en el plató de 'laSexta Xplica' por su reflexión sobre las pensiones
Alba Aguilera
El bienestar de un país está muy ligado a la seguridad económica de sus ciudadanos, especialmente cuando se trata de un tema tan sensible como las pensiones. Por eso, en 'LaSexta Xplica' se abrió un debate sobre la situación actual del sistema de pensiones y lo que les espera tanto a quienes las recibirán en el futuro como a aquellos que, tras años de trabajo, luchan por llegar a fin de mes con dignidad.
En esta conversación participaron varios expertos y representantes sociales, entre ellos la sindicalista Afra Blanco, que quiso aportar una visión crítica frente a ciertas ideas que considera perjudiciales para el sistema público.
Blanco respondió con contundencia al escepticismo que afirma que los jóvenes no tendrán pensiones: “Sí vamos a tener pensiones. Esto es cíclico. Dios me oiga, Dios nos oiga en la reivindicación de los trabajadores, que seremos quienes defendamos el sistema público de pensiones”.
Destacó que las pensiones no dependen de unos pocos: “Aquí nadie nos regala nada. A ustedes les decían que no iban a tener pensión y a nosotros también, pero las tendremos”. Y para subrayar el papel clave que tendrá la lucha social, lanzó una advertencia con firmeza: "No va a ser tanto por los cojones de unos sino por los ovarios de todas".
"Rajoy vació la hucha de las pensiones"
Además, criticó decisiones políticas pasadas que han debilitado el sistema, recordando que “Rajoy vació la hucha de las pensiones para dárselo a la banca”, una cifra que situó en 40.000 millones de euros.
Blanco defendió el modelo público como el que protege a la mayoría: “Yo defiendo el público, que nos tiene en cuenta a todos y a todas. El privado no. Ahí la clase trabajadora no va a estar y serán los intereses de unos pocos”.
Defensa de las pensiones públicas
También desestimó los bulos que cuestionan la viabilidad del sistema y destacó los avances económicos recientes: “Estamos plagados de bulos… Dicen que el sistema público de pensiones no se sostiene”, afirmó, aportando datos optimistas sobre la economía española.
Con estas palabras, la sindicalista quiso transmitir un mensaje claro: la defensa de las pensiones públicas no solo es posible, sino necesaria para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos, frente a los intentos de deslegitimar el sistema por intereses particulares.
