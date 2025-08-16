Vacaciones complicadas
Primeros retrasos y cancelaciones en El Prat por la huelga de 'handling'
La huelga de Ryanair empieza sin incidentes
El Aeropuerto de Barcelona ha registrado las primeras cancelaciones y retrasos este sábado por la mañana, segundo día de huelga del personal de 'handling' en aeropuertos españoles, y los de Girona y Reus (Tarragona) ya han sufrido retrasos.
Este sábado ha empezado la huelga de personal de tierra de la compañía Menzies, que se suma a la huelga ya iniciada este viernes por la filial de Ryanair, Azul Handling.
En el Aeropuerto de Barcelona se han cancelado ya dos vuelos con destino Londres de British Airways, una de las más de 10 aerolíneas que opera con Menzies.
Otros dos vuelos que debían partir de Barcelona han sido cancelados, aunque son de Air Canada y no están relacionados con el paro en España, sino con una huelga de auxiliares de vuelo de la compañía canadiense, que les ha obligado a suspender sus operaciones a nivel global, informa la aerolínea en un comunicado en X recogido por Europa Press.
Peticiones de UGT
UGT ya dijo el viernes que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados, asegura el sindicato.
Además, entiende que la empresa vulnera el convenio sectorial de 'handling' y que existe una "desorganización operativa, falta de empleo y degradación de la atención en recursos humanos", lo que impide resolver reclamaciones cotidianas.
