Trump amenaza ahora con elevar hasta el 300% los aranceles a los microchips

El siguiente capítulo del órdago comercial lanzado por Estados Unidos tendrá lugar la segunda quincena de agosto. El presidente del país norteamericano, Donald Trump, ha apuntado este viernes que espera presentar "la semana que viene y la siguiente" aranceles especiales para el acero y los semiconductores que podrían llegar, en determinados casos, al 300%.

"Fijaré aranceles la semana que viene y la siguiente para el acero y para los chips", ha anunciado Trump, a bordo del avión presidencial, algunas horas antes de su esperada reunión con Vladimir Putin, presidente de Rusia. Tal como apunta la agencia de noticias Europa Press, quien difunde la declaración, no está claro si el mandatario estadounidense podría haberse confundido, ya que en junio estipuló aranceles del 50% para, precisamente, el acero y el aluminio.

En cualquier caso, lo que ha afirmado Trump es que las empresas que no fabriquen en Estados Unidos deberán hacer frente a estas tasas extra, que en algunos casos, podrían llegar "al 200% o al 300%".

"Voy a tener una tarifa más baja al principio, lo que les dará la oportunidad de venir y construir, y muy alta después de cierto tiempo", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca, quien confía en que ante la amenaza de tener que pagar aranceles muy elevados las empresas "vendrán y construirán".

"El país más en auge"

Lo cierto es que al presidente estadounidense no le está saliendo del todo mal la jugada, ya que está acordando con varias economías del mundo unos aranceles mayores a los que tenían hasta la fecha, muchas compañías se han dedicado los últimos meses a exportar preventivamente (lo que significa que no tienen intención de abandonar este mercado), y alguna ha hecho movimientos para empezar a fabricar al otro lado del Atlántico y evitarse, así, el encarecimiento.

En concreto, en el caso de Europa se han acordado unos aranceles del 15%, acompañados de una inversión por parte del Viejo Continente de 600.000 millones de dólares en el país.

"Hace un año estábamos muertos y ahora tenemos el país más en auge", ha resumido el mismo presidente de los Estados Unidos, quien ha aprovechado para presumir de que Estados Unidos es el país "más atractivo del mundo", con la economía y las empresas más vibrantes, después de batir nuevos máximos bursátiles.