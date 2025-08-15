MERCADO LABORAL

Esta es la profesión con con sueldos de hasta 6.000 euros al mes por falta de mano de obra, según el economista Gonzalo Bernardos

El economista desvela una oportunidad laboral única

Madrid
El economista Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha desvelado sobre una oportunidad laboral única. Se trata de los oficios manuales especializados, como el de yesero, que puede alcanzar hasta entre 5.000 y 6.000 euros mensuales debido a la escasez crítica de mano de obra que da en ese sector de la construcción.

La principal razón por la que este puesto de trabajo está tan bien pagado es la falta de profesionales cualificados, lo que crea una fuerte presión en el sector. Bernardos explica que estas elevadas remuneraciones son posibles porque las empresas de construcción tendrán capacidad financiera para pagarlas, marcando un cambio significativo en la percepción y en la valoración de estos empleos.

Mensaje de optimismo para los jóvenes

Según el economista Gonzalo Bernardos, las nuevas generaciones vivirán mejor que las anteriores, un escenario respaldado por la recuperación económica, los fondos europeos Next Generation y un notable aumento de la productividad.

El sector servicios, como ingeniería, auditoría, abogacía y consultoría, también está creciendo en España y se está incrementando la demanda de especialización. Bernardos advierte que estos ingresos elevados deben acompañarse de un control de gastos responsable. El bienestar económico profesional puede perderse si no se gestiona con disciplina, especialmente entre los jóvenes acostumbrados a depender de sus familias.

El economista Gonzalo Bernardos vaticina un cambio en el mercado laboral español: oficios manuales especializados, como el de yesero, podría llegar a pagarse con entre 5.000 y 6.000 euros mensuales debido a la falta de mano de obra. Este fenómeno, enmarcado en un entorno de mayor productividad y mayores oportunidades económicas, ofrece una vía de progreso real para jóvenes, siempre y cuando esté acompañado de una buena gestión financiera personal.

