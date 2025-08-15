Conflicto laboral
Sin incidentes, aunque con algunos retrasos, en el primer día de huelga del 'handling' de Ryanair
En el aeropuerto de El Prat no ha habido cancelaciones de momento y las demoras han sido de unos 20 minutos de media
Sin acuerdo en la huelga del 'handling': los aeropuertos españoles vivirán un puente de agosto con protestas
En pleno puente de agosto y con la actividad en los aeropuertos en uno de los momentos más álgidos del año, la huelga que este viernes han iniciado los trabajadores de los servicios de tierra, el 'handling', de Ryanair ha superado su primer tramo programado de paros, desde las 5.00 hasta las 9.00 horas, sin gran impacto, no ha habido cancelaciones de vuelos y apenas se ha registrado algún retraso puntual.
Las siguientes paradas de actividad, convocadas por el sindicato UGT, se producirán entre las 12.00 y las 15.00 horas y, nuevamente, entre las 21.00 y las 00.00 horas, aunque el hecho de que los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo sean de hasta el 85% está logrando que la afectación sea menor, como ha reconocido en declaraciones a la agencia Efe el secretario del sector aéreo en el sindicato, Chema Pérez, que ha cifrado las demoras en los vuelos "en unos 20 minutos de media".
En el Terminal 2 del aeropuerto de El Prat, donde opera la compañía irlandesa, la mayoría de mostradores están abiertos y atendidos por el correspondiente personal. Y como muchos pasajeros han sido precavidos y han llegado con antelación, no se han observado más incidencias que las que cabría esperar en una jornada de final de vacaciones para algunos y de inicio de las mismas para otros. Los convocantes creen que si llegan complicaciones, estas se producirán este domingo, el día en que hay más vuelos programados en los aeropuertos españoles.
Estabilidad laboral y conciliación
Los trabajadores en huelga denuncian que la empresa para la que están contratados, Azul Handling, filial de Ryanair, no ofrece estabilidad laboral, no garantiza la conciliación y les obliga a realizar horas extra. Tras un último intento de negociación este jueves, se ha llegado a la huelga con unas posturas muy alejadas entre los sindicatos y la empresa. Los paros son de corte indefinido y afectan hasta 27 aeropuertos españoles.
Además de este fin de semana, también hay convocatorias de paros para todos los miércoles, todos los viernes y todos los fines de semana hasta finales de este año, si antes no se reconduce la situación. La empresa no descarta con denunciar a UGT por "huelga ilegal", según apuntan fuentes del sindicato.
A partir de este sábado, también podrían verse afectadas aerolíneas como Easyjet, Wizz Air o Emirates, entre otras, ya que la empresa que gestiona su servicio de equipajes en tierra, Menzies Aviation, mantiene para este fin de semana otra convocatoria de huelga. En este caso, los trabajadores reclaman pagos pendientes que, según considera UGT, les adeuda la compañía, con hasta cuatro meses de impagos.
