La patronal del Vallès Oriental reclama inversiones urgentes en infraestructuras, formación y fiscalidad para mantener el liderazgo industrial en Catalunya

La Unió Empresarial Intersectorial (UEI), patronal del Vallès Oriental, alerta sobre la necesidad de acelerar la modernización de infraestructuras, simplificar la fiscalidad y estrechar la colaboración entre empresas y centros de formación para mantener su liderazgo industrial y atraer talento a la zona.

El Vallès Oriental es una de las comarcas más industrializadas de Catalunya: el 35% de su Valor Añadido Bruto (VAB) procede de la industria. Concentra el 5,3% de la población, representa el 5,4% del PIB y el 10% del VAB industrial catalán, con más de 2.500 empresas asociadas a la UEI. Aun así, tal y como indica Pep García, presidente de la entidad, la comarca se compone de un tejido económico muy diversificado con industria farmacéutica, química, metalúrgica, plásticos y alimentación, además de un sector servicios destacado gracias al turismo termal (La Garriga, Caldes de Montbui), el Circuito de Montmeló, La Roca Village y espacios naturales como el Parc Natural del Montseny. “Somos un motor económico industrial, pero también una economía resiliente y diversificada. El Vallès Oriental tiene todos los ingredientes para ser un gran polo de atracción de talento”, asegura García.

Entre los primeros pasos para conseguirlo, urge solucionar tres reclamaciones históricas porque "el Vallès Oriental -argumenta García- no tiene las infraestructuras que le corresponderían por su potencia industrial y su ubicación logística estratégica". En primer lugar, la UEI reclama el desdoblamiento integral de la R3 ferroviaria, no solo el tramo en obras (La Garriga-Parets), sino hasta Osona. Después, la conexión de las líneas de tren R4 y R8 para mejorar la movilidad interna entre Vallès Occidental y Oriental, "que hoy es deficitaria pese a ser más intensa que hacia Barcelona". Y, finalmente, acabar la B40 (cuarto cinturón), "vital para descongestionar la AP-7 y conectar los grandes ejes industriales de Vallès, Baix Llobregat y Maresme", detalla el presidente de la UEI. Además, desde la patronal consideran que hay que transferir carga del transporte por carretera al ferrocarril de mercancías, siguiendo el modelo europeo, así como mejorar la conexión de núcleos urbanos con polígonos industriales.

"No tendremos FP dual real sin implicar al mundo empresarial en el sistema formativo” Pep García — Presidente de la Unión Empresarial Intersectorial (UEI)

Asimismo, en opinión de Pep García, el circuito de Montmeló es una infraestructura estratégica clave para el Vallès Oriental pero también para Catalunya y "con muchísimo potencial". En esta línea, celebra que Fira de Barcelona entre en su gestión, "para darle un contenido más allá del deportivo, que ya es un modelo de éxito", así como haber conseguido el título de circuito más sostenible del mundo. Ahora bien, el presidente de la patronal defiende acelerar el Plan Director Urbanístico que debe transformar casi 80 hectáreas de suelo colindante de tres municipios (Montmeló, Partes del Vallès y Granollers) en un hub de movilidad sostenible con tres grandes ejes: industria, formación e I+D. “Debería convertirse en un proyecto estratégico de país y no esperar a que vengan empresas, sino que debemos ir a buscar las que necesitamos, relacionadas con movilidad, drones, automoción y energía limpia”.

Implicar a las empresas en la formación

"Con tasas récord de ocupación, el Vallès Oriental sufre escasez de personal en varios sectores, otro de los temas recurrentes que debemos solucionar para seguir mejorando en competitividad", apunta el presidente de la patronal. La UEI defiende, en este sentido, una Formación Profesional dual real, con mayor participación empresarial en el diseño curricular, y más oferta universitaria adaptada a las necesidades locales. "No tendremos FP dual sin implicar al mundo empresarial en el sistema formativo”, indica García, que recuerda que el 80% de las pymes de la comarca tienen menos de 10 empleados.

También pide planes de reciclaje profesional mediante microcredenciales y certificados orientados a cubrir vacantes inmediatas. "Al final, las empresas somos capaces de hacer lo que nuestras personas son capaces de hacer", reflexiona. Y añade que hay que conseguir que la comarca sea un territorio atractivo para vivir y para eso hace falta "formación, vivienda y un modelo de movilidad sostenible y basado en el transporte público".

García recuerda que el Vallès Oriental, pese a tener pymes algo mayores que la media catalana, sigue en un entorno de empresas de reducida dimensión, lo que limita su inversión en I+D, internacionalización y contratación de talento. La UEI vincula directamente la mejora salarial con el aumento de la productividad, y subraya que Cataluña está un 9% por debajo de la media europea en este indicador. “El gran tema de país es cómo lograr que nuestras pymes crezcan”, remarca.

El presidente de la patronal defiende acelerar el Plan Director Urbanístico alrededor del Circuit de Montmeló, que debe transformar 80 hectáreas de suelo colindante en un hub de movilidad sostenible con tres grandes ejes: industria, formación e I+D

En política fiscal, la patronal solicita eliminar el Impuesto de Patrimonio, suavizar el Impuesto de Sucesiones, simplificar tributos autonómicos y revisar tramos de IRPF "para competir en atracción de talento". Además, critica la lentitud administrativa en licencias y permisos, que provoca deslocalizaciones de inversión, y reclaman un modelo basado en “confianza empresarial y el control posterior”, que no desincentive esa inversión.

La Unión Empresarial Intersectorial se creó en 1978 y aglutina 22 gremios y asociaciones, algunas de ámbito comarcal, otras de ámbito catalán y algunas estatales. La entidad, adscrita como una de las territoriales de Fomento, representa a más de 2.500 empresas y celebrará dentro de tres años su 50 aniversario. "Nuestro principal objetivo es apoyar al tejido empresarial de la comarca ante las instituciones públicas en todos aquellos temas que impactan en la competitividad de nuestras compañías", señala García. La UEI también pretende poner en contacto a los empresarios para hacer networking y "dar valor a la imagen del empresario y el papel fundamental que juegan las empresas como generadoras de riqueza y progreso. Hay que acercar las empresas a las escuelas para aumentar la mirada emprendedora en la sociedad", concluye.