Cómo montar una empresa sin dinero: así es la estrategia de José Elías para financiarte con clientes y proveedores

Todos los emprendedores que desean crear su propio proyecto desde cero se enfrentan al mismo problema: la falta de ahorros. Poner en marcha una empresa siempre requiere aportar un capital de salida sin conocer los ingresos que se van a generar a corto plazo. Las rondas de inversión o la petición de préstamos bancarios han sido las soluciones tradicionales a esta situación. Sin embargo, el empresario José Elías propone a los que están empezando otra vía: crear un negocio utilizando el dinero de otros, en concreto el de tus clientes y proveedores.

Claves: financiación operativa, no financiera

El empresario José Elías asegura que no es necesario tener capital propio si aprender a reestructurar tu modelo de negocio de forma que:

El cliente financie tu crecimiento adelantando el pago o comprando de forma inmediata

El proveedor te ofrezca crédito en el suministro, permitiéndote pagar a largo plazo

Ejemplo práctico

Elías pone el ejemplo práctico de un negocio de bolígrafos. "Lo primero que tienes que hacer es buscar un proveedor y pedirle cien bolígrafos. Le prometes que le pagarás en 30 días. Al día siguiente, colocas todos los productos y cobras al instante. En ese momento ya tienes un flujo de caja positivo y tienes liquidez antes de tener que pagar a tu proveedor", expone el empresario.

Mediante este mecanismo, generarás crédito a interés cero gracias al "préstamo" que te ha hecho tu proveedor y una monetización inmediata gracias al cliente.

De esta forma, no tendrás que pagar intereses ni comisiones bancarias. Corres menos riesgo personal al no arriesgar tu dinero y tu capital. Además, podrás poner en marcha un crecimiento ágil, puesto que el flujo de caja se retroalimenta con ventas. "El dinero más eficiente es que no es tuyo", resume el empresario José Elías.

Limitaciones y realismo

Tienes que tener en cuenta que este mecanismo, a pesar de sus incontables ventajas, no es aplicable indefinidamente y requiere una gestión muy eficiente de cobros, ventas y relaciones con proveedores. Sin embargo, José Elías recuerda que muchas veces lo básico es más potente que buscar una financiación bancaria.