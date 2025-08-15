INVERSIÓN INMOBILIARIA
Gonzalo Bernardos revela el mayor error al comprar vivienda y el barrio español con más potencial para invertir
La recomendación de este experto para repetir estos errores al comenzar es apostar por barrios emergente con gran potencial
Celia López
El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, advierte a los inversores con menos experiencia que las decisiones inmobiliarias equivocadas ocurren cuando se trata de comprar en zonas muy consolidadas, donde "todo el mundo acaba comprando". La recomendación de este experto para repetir estos errores al comenzar es apostar por barrios emergentes con gran potencial. Como ejemplo de ello, el especialista menciona a Arcosur, en Zaragoza. La clave está en anticiparse a la revalorización y no perseguir precios históricos inflados.
Gonzalo Bernardos aconseja evitar la congestión. "Los errores más drásticos vienen de comprar en zonas donde todo el mundo ha entrado, elevando el precio sin margen de ganancia futura", afirma. El economista apunta a barrios como Arcosur en Zaragoza como ejemplo ideal. "Aunque ahora hay poca infraestructura, esto implica compra a precio bajo con gran potencial de revalorización futura", explica.
Tendencias inmobiliarias clave para 2025
Gonzalo Bernardos anticipa que 2025 será un "festival inmobiliario" con récords de compraventa, cerca de 800.000 a 825.000 operaciones, y subidas de hasta el 12% en vivienda usada y el 15% en obra nueva, sin que esto derive en una burbuja financiera.
Bernardos también asegura que la oferta es insuficiente para la elevada demanda que se está viviendo en el mercado inmobiliario, presionando tanto los precios del alquiler al alza como el de la compra. Este economista aconseja a vigilar muy bien la inversión que realices en vivienda.
La clave es evitar las zonas saturadas y apostar por los nuevos desarrollos con futuro. El mercado inmobiliario español vive en 2025 un auténtico 'boom' marcado por la escasez de oferta y el auge de las compraventas. Por ello, es importante ser muy cuidadoso con las inversiones que ahora se realicen en el sector inmobiliario: las oportunidades son inmensas, pero también lo son los riesgos. El consejo unánime de los expertos es apostar por las zonas emergentes, lo que te puede ofrecer una ventaja diferencial.
