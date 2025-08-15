Bon Preu supera los 2.400 millones de facturación tras crecer un 7% en 2024

Bon Preu se consolida como uno de los principales éxitos del sector de la distribución. Tras experimentar un crecimiento del 7%, en 2024 superó por primera vez los 2.400 millones de euros de facturación, lo que supone que en la última década, y sin necesidad de expandirse fuera de Catalunya, la compañía familiar ha logrado prácticamente triplicar su tamaño, ya que sus ingresos en 2014 rozaban los 900 millones. La cadena de supermercados con sede en Osona se ha convertido hoy en un grupo que emplea a cerca de 11.000 personas y que dispone de 216 puntos de venta con las marcas Bonpreu y Esclat, a los que se añade una red de 66 gasolineras EsclatOil.

Según los datos financieros de 2024 a los que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO, en el ejercicio fiscal cerrado el pasado 28 de febrero, Bon Preu se anotó una facturación total de 2.421 millones de euros, cifra que supone un crecimiento del 7,1% respecto a los 2.259 millones del ejercicio anterior. Este importe incluye tanto las ventas de sus más de 200 supermercados, como los ingresos obtenidos con sus otras dos líneas de negocio: la comercialización de carburantes y de electricidad verde, instalaciones fotovoltaicas y aerotermia (Bonpreu Esclat Energia).

El pasado año, el grupo también mejoró su rentabilidad. Concretamente, el resultado bruto de explotación (Ebitda) avanzó a doble dígito, hasta alcanzar los 199 millones, un 11% más respecto a 2023. Así, el margen de ebitda sobre ventas se situó en 2024 en el 8,2%. El beneficio neto escaló hasta los 81 millones de euros, lo que equivale a un margen neto sobre ventas del 3%.

Las inversiones en 2024 se elevaron a 158 millones, incrementando hasta 1.200 millones el volumen inversor acumulado en los últimos nueve años. Bon Preu se situa así como una de las principales empresas inversoras en Catalunya y también lo es en términos de empleo, con un total de 10.924 personas contratadas, el 99% de forma indefinida. Gracias a esta fuerza laboral, Bon Preu contribuyó el pasado año a las cotizaciones sociales con 64 millones de euros. Si se suma el pago de todo tipo de impuestos (37 millones), la contribución fiscal del grupo a las arcas públicas sumó 101 millones.

El centro logí­stico de Bon Preu en Balenyà, en la comarca de Osona. / Bonpreu

Las primas por objetivos se disparan un 72%

Para fidelizar la plantilla, minimizar las rotaciones y ser una empresa atractiva a la hora de atraer talento, la compañía catalana ha impulsado una nueva política retributiva que busca fomentar una cultura interna basada en la meritocracia y en el reconocimiento del esfuerzo individual de las personas y de los equipos. Este programa, bautizado como ‘Vestits d’orgull’, quiere potenciar también el sentimiento de orgullo y pertenencia y se ha traducido en el último año en el pago de un total de 38 millones a los empleados en concepto de primas y variables. Este importe supone un incremento del 72% respecto al año anterior. “Con esta política retributiva se ha vinculado de una forma más directa el rendimiento de los equipos con la compensación económica, consolidando así un modelo más equitativo y motivador”, explican desde la cadena.

Las bases del modelo de negocio de Bon Preu

En un contexto de mercado extremadamente competitivo y con una consumo polarizado entre el ‘low cost’ y una creciente orientación hacia el producto más premium, Bon Preu ha logrado reafirmarse como la segunda cadena más elegida por los catalanes para realizar la compra gracias a un modelo comercial que apuesta por ofrecer precios competitivos pero asegurando la calidad y la excelencia en el servicio. La amplia oferta de producto fresco y de proximidad (cuenta con más de 600 proveedores locales), junto con un amplio surtido de marcas de fabricante combinada también con una potente marca propia son otras de las bazas competitivas de Bon Preu.

A diferencia de Mercadona, que con una cuota de mercado del 26% ya ha dado por estabilizada su red en Catalunya, Bon Preu (que según los últimos datos disponibles de Kantar roza una cuota de mercado del 9%) sigue con fuertes planes de expansión e inversión para ir ampliando su presencia en el territorio, especialmente en las comarcas de Lleida y Tarragona, aunque también sigue intensificando su red en Girona y Barcelona.

Supermercado de Bonpreu que da servicio a los municipios de Terrassa y Matadepera, en el Vallès Occidental. / Bonpreu

Así, sólo en lo que va de año, la cadena ha inaugurado dos establecimientos Bonpreu en Terrassa-Matadepera y Barcelona, además de un Esclat en Cunit y dos gasolineras en Anglès y La Seu d’Urgell. En el último cuatrimestre sus planes pasan por abrir siete supermercados más: dos con la enseña Bonpreu en Terrassa y Mollet del Vallès, cuatro Esclat en las poblaciones de L’Ametlla de Mar, Barcelona, Mollerussa y Badalona; y un minimercado en Cervelló. Los complejos comerciales de L’Ametlla, Cervelló y Cunit supondrán también la apertura de tres gasolineras más.

Por marcas, el grupo opera ahora 139 supermercados Bonpreu, 61 Esclat, 66 gasolineras EsclatOil y 16 minimercados asociados a estas estaciones de servicio.

Impulso a la venta online

En paralelo a la expansión de la red de puntos de venta, el otro motor de crecimiento futuro de Bon Preu será su supermercado online, el más valorado por los consumidores según la OCU. El servicio BonpreuEclat Online, que la empresa lanzó en 2017, cubre ya a una población cercana a los seis millones de habitantes y se apoya con un doble modelo de entrega a domicilio y red de 29 puntos de recogida.

Precisamente para impulsar esta línea de negocio, Bon Preu levantará una nueva plataforma logística especializada en preparar los pedidos por Internet en el solar que ocupaba la antigua fábrica de Danone en Parets del Vallès. Con una inversión de 30 millones de euros, será un almacén totalmente automatizado que se ejecutará en alianza con la multinacional tecnológica británica Ocado, referente internacional en el desarrollo de software y hardware para plataformas de comercio electrónico. La idea es que pueda entrar en funcionamiento a finales de 2027.

Vista aérea de la plataforma logí­stica de Bon Preu en Balenyà (Osona). / Bonpreu

Para hacer frente a sus planes de crecimiento, Bon Preu también ha proyectado la construcción de un nuevo centro logístico en Montblanc (Conca de Barberà) al que prevé destinar una inversión de 200 millones de euros y que le permitirá reforzar su expansión en las comarcas de Tarragona, Terres de l'Ebre y Ponent. Así, a medio plazo la red logística del grupo quedará configurada en el triángulo comprendido entre la plataforma de Balenyà, el nuevo bloque de Montblanc y el almacén especializado en las compras online de Parets del Vallès.