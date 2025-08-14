INDICADORES MACROECONÓMICOS

Las ventas del sector servicios repuntan con fuerza en junio hasta el 6,4%

Con el avance de junio, la facturación de este segmento de la economía encadena 15 meses consecutivos de tasas interanuales positivas

Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España).

Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Celia López

Celia López

Madrid
Las ventas del sector serivicios repuntanron con fuerza en junio y alcanzaron el 6,4% en tasa interanual y hasta 3,3 puntos más que el año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance de junio, la facturación de este segmento de la economía encadena 15 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

El comercio fue el sector que más elevó sus ventas, hasta un 6,6%, en el secto del mes año, mientras que los otros servicios facturaron un 6% más que en 2024. Si se amplia la lupa, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 11,9%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 5,6% y el minoristas, un 6,6%.

Por su parte, en lo que respecto a otros servicios, los mayores repuntes anuales tuvieron lugar en el segmento de servicios de información (18,8%), el transporte marítimo y por vías navegables interiores a las actividades inmobiliariaas (+14,8%) y en las actividades del alquiler (+12,3%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,9% en junio en tasa interanual, dos puntos por encima de la de mayo. Con este repunte, la serie corregida también encadena 15 meses de incrementos interanuales en la facturación de servicios.

Si se toma como referencia la tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1%, tasa cuatro décimas superior a la de mayo. En los seis primeros meses del año, la facturación del sector servicios se incrementó una media del 4,5%, destacando los avances de los servicios de información (+18,2%) y de las actividades inmobiliarias (+9,7%).

El empleo acelera su rirmo de crecimiento

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,5% en el sexto mes del año en comparación a junio de 2024, tasa dos décimas superior a la registrada en mayo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció hasta un 1,7% interanual, y en lo servicios, un 1,4%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación se dio en el transpore y almacenamiento y en actividades administrativas y servicios auxiliares, ambas con un crecimiento del 2%.

Dentro del segmento de comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 2,1% interanual en junio, igual que el aumento del comercio minorista (+2,1%) y por encima del mayorista (+0,9%).

Ventas por Comunidades Autónomas

Si se mira la dimensión territorial del indicador, las ventas del sector servicios aumentan en todas las comunidades autónomas en junio respecto al mismo mes del año anterior.

Baleares (9,2%), Canarias (8,9%) y País Vasco (8,8%) fueron las que más subieron. Por su parte, Extremadura (3,6%), Galicia (3,6%) y Andalucía (4,8%) registraron los menores incrementos.

En cuanto al empleo, el personal ocupado se incrementó en junio en todas las regiones en tasa interanual. Los mayores avances de la ocupación en el sector servicios los registraron en Navarra (3,4%), Baleares (2,9%) y Castilla-La Mancha (2,2%).

