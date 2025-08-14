Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
La Seguridad Social pierde 4.667 afiliados extranjeros en julio, pero supera de nuevo los 3 millones
La pérdida es de un 0,15% respecto al mes anterior, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
EP
La Seguridad Social perdió una media de 4.667 afiliados extranjeros en julio, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados foráneos, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.
En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.
El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.
"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València