Movilidad

Renfe mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por los incendios

Los incendios mantienen bajo asedio Galicia y Castilla y León: siete heridos graves y 9.500 evacuados

Operación salida 15 de agosto, en directo: última hora del tráfico, carreteras cortadas por los incendios y la huelga de aeropuertos

Varias personas esperando, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 12 de agosto de 2025, en Madrid (España).

Varias personas esperando, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 12 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Renfe ha comunicado a primera hora de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.

A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales.

Renfe anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado".

Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense.

"Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", avisó la compañía ferroviaria.

Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía.

Durante la tarde, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.

La suspensión de los trenes generó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  3. Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
  4. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  5. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  6. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  7. Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
  8. Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti

La Guardia Civil rescata a una mujer que cayó de una moto de agua a 3 kilómetros de la costa de Badalona

La Guardia Civil rescata a una mujer que cayó de una moto de agua a 3 kilómetros de la costa de Badalona

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

'Malas lenguas' aprovecha su semana especial y marca su segundo mejor dato en La 1

'Malas lenguas' aprovecha su semana especial y marca su segundo mejor dato en La 1

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: temperaturas en ascenso y avisos de Aemet y Meteocat

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: temperaturas en ascenso y avisos de Aemet y Meteocat

Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska

Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska

Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla

Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla

Directo | Ucrania lanza un ataque con drones en dos regiones de Rusia: una refinería incendiada

Directo | Ucrania lanza un ataque con drones en dos regiones de Rusia: una refinería incendiada

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes