Open Cosmos triplicará el tamaño de sus instalaciones en Barcelona con una nueva sala para fabricar satélites
La empresa podrá asumir el desarrollo de artefactos más grandes y hacer pruebas críticas para estas máquinas. "Será un gran paso hacia adelante", afirma su consejero delegado
Catalunya lanzará en octubre el primer satélite de Europa para hacer pruebas con 6G
Nadie hablaba, por aquel entonces, de ‘New Space Economy’ [la privatización de la industria espacial], ni estaban tan extendidas las ‘startups’, ni, desde luego, estaba tan de moda emprender, pero Rafel Jordá decidió dejar su trabajo en el gigante Airbus para empezar su propia empresa de satélites. Teniendo solo 26 años y 6.000 euros ahorrados. Lo cierto es que había trabajado antes en la ‘startup’ de uno de sus profesores de la universidad, tenía ya un MBA [máster en gestión de empresas] y contaba con la suficiente experiencia en el sector de la ingeniería aeroespacial para ver claro que aquel era el momento. Se lanzó, y el resultado es una compañía que, diez años después, está facturando 40 millones de euros anuales, tiene contratos cerrados por valor de 130 millones, y cuenta con fábricas en Oxford (Reino Unido), Barcelona, Coimbra (Portugal) y una cuarta en proceso en Atenas (Grecia).
Según define el propio Jordá, este Open Cosmos que acabó constituyendo junto a Jordi Barrera y Aleix Megías, se dedica a diseñar, fabricar y operar satélites que sirvan “para entender el mundo y conectarlo”. Han hecho aparatos de observación terrestre, de telecomunicaciones o científicos.
Su último gran hito ha sido, por ejemplo, la fabricación en tiempo récord (menos de un año) de un satélite que se convertirá en el primer artefacto de pruebas de 6G de Europa, un proyecto liderado por el centro tecnológico i2Cat. Además, tienen encima de la mesa dos contratos ganados recientemente en España que les permitirán experimentar, en palabras de su cofundador y consejero delegado, “una escalabilidad brutal”.
De ahí que hayan decidido ampliar a lo grande sus oficinas e instalaciones de Barcelona. Jordá, barcelonés de nacimiento y mallorquín de crecimiento, montó la empresa en Inglaterra, pero a la mínima que el proyecto empezó a crecer, plantó bandera en la capital catalana. Hace unos años, esto se transformó en un acuerdo con GPAINNOVA que implicaba, entre otras cosas, ocupar parte de sus instalaciones en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con espacio de oficinas y una zona de fabricación.
Planes de crecimiento
Los metros cuadrados de oficinas se doblarán en breve, pues han reservado la nave contigua para ello. Y los de fabricación se triplicarán cuando estrenen una segunda sala mucho mayor a la primera. “Esta nueva sala limpia será brutal, porque será mucho mayor, mucho más espaciosa, podremos hacer satélites más grandes y hacerlos en paralelo”, se explaya el emprendedor, quien destaca también la instalación de un sistema que les permitirá hacer ciclos de temperatura en cámaras de vacío. “Es una de las cosas más críticas, algo que mata a los satélites, y podremos hacer todas estas pruebas en estas instalaciones: será un gran paso hacia adelante”, afirma.
Esto hará que las instalaciones de Barcelona sean prácticamente tan grandes y modernas técnicamente como las de Oxford. “Los contratos europeos y españoles que estamos ganando y que haremos en Barcelona ya son contratos de decenas de millones, así que podemos mover más volumen, más capacidad, más inversión, más gente…”, prosigue.
La razón de su éxito
De momento son unos 200 trabajadores en total, más de 60 en Barcelona, aunque hay muchas plazas abiertas, afirma Jordá, que atribuye su éxito a su flexibilidad para encargarse de todo tipo de misiones y responsabilizarse de ellas casi de principio a fin, además de hacerlo más rápido y barato de lo que es habitual.
“La industria satelital tradicional trabajaba con presupuestos para satélites de centenares de millones y con años de desarrollo de proyectos, nosotros lo hacemos con millones y meses, y esta competitividad nos ha hecho ganar mucho mercado”, reflexiona. Es lo que más llamó la atención de la Agencia Espacial Europea –con la que ató los primeros contratos–, y lo que más ha ido seduciendo a quienes les han conocido. Los primeros, los inversores que inyectaron los 5 millones de euros iniciales en su capital.
Recuerda a uno, Jordá, que le dijo que lo que le prometía lograr era imposible. “No te digo que vaya a hacerlo –le respondió el cofundador de Open Cosmos–. Te digo que ya lo he hecho”. Claro, agrega ahora, “eso fundía plomos”. En este tiempo han cerrado una segunda ronda de inversión de 50 millones de dólares y ahora estudian cómo conquistar el globo llegando a América, Asia, Oriente Medio e incluso África. “Estoy muy ilusionado con esta expansión internacional”, concluye.
