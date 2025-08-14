Oficinas a 30 grados: qué dice la ley y por qué a las empresas les cuesta tanto cumplirlo

El sur de Europa, una de las regiones más expuestas al cambio climático, sigue batiendo récords. 2024 fue el año más cálido registrado tanto a nivel global como en Europa, y 2025 amenaza con superarlo. En ciudades como Barcelona, las jornadas con temperaturas por encima de 35 °C se encadenan, elevando el riesgo —real y directo— para la salud de los trabajadores.

Aunque los más afectados por el estrés térmicoson quienes trabajan al aire libre, especialmente en sectores como la construcción, la agricultura, el reparto de mercancías o la hostelería; las oficinas y otros espacios cerrados no están exentos. Estos espacios cubiertos también cuentan con una normativa en materia de temperatura, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones sustanciales.

Así, ¿es legal trabajar a 29 grados en una oficina? ¿Y a 27 en un almacén o en una cocina? ¿Qué medidas debe adoptar un centro de trabajo para prevenir riesgos?

Temperaturas permitidas: el marco legal

Desde 1997, año en que entró en vigor el Real Decreto 486/1997, la ley fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y define lo que se entiende por “temperatura adecuada”.

En interiores donde se lleven a cabo trabajos sedentarios, como oficinas o atención al público, la temperatura debe estar comprendida entre 17 °C y 27 °C. Sin embargo, cuando se trate de trabajos ligeros, y que por lo general producen más calor corporal, el marco comprendido está entre 14 °C y 25 °C.

En 2023 el marco normativo se amplió con la aprobación del Real Decreto-ley 4/2023. Desde entonces, las empresas están obligadas a evaluar el riesgo térmico teniendo en cuenta el esfuerzo físico y las condiciones personales del trabajador, y establece que, ante avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo, la jornada laboral debe reorganizarse, reducirse o suspenderse si no se puede garantizar la seguridad.

Además, en el marco del plan de ahorro energético, la temperatura en recintos refrigerados no puede ser inferior a 27 °C y en los calefactados no debe superar los 19 °C, manteniendo la humedad relativa entre el 30% y el 70%. Son limitaciones que se aplican a edificios de uso administrativo, comercial, de ocio (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), restauración, estaciones y aeropuertos, quedando exentos centros sanitarios y educativos.

Qué recomiendan sindicatos y organismos

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) recuerda que la exposición al calor extremo aumenta un 17,4% el riesgo de accidentes laborales. De hecho, desde el Instituto de Salud Carlos III estiman que en España unas 1.300 muertes anuales son atribuibles al calor, y que el 4% de los accidentes laborales mortales están relacionados con temperaturas extremas.

Por ello, desde UGT y CCOO recomiendan una serie de medidas técnicas y organizativas. Entre las primeras, encontramos acciones como la climatización, ventilación, organizar zonas de descanso con agua fresca, persianas o láminas reflectantes, invertir en maquinaria que reduzca el esfuerzo físico, la adaptación de vehículos, materiales no reflectantes y sistemas de sombra.

En cuanto a medidas aplicables desde la organización del trabajo, recomiendan que los centros implementen horarios flexibles para evitar las horas más cálidas, pausas frecuentes, rotación de tareas, relajación de códigos de vestimenta, limitación del trabajo a destajo y planificación de tareas exigentes en franjas frescas.

Sectores más expuestos y desigualdad térmica

La OIT calcula que 2.410 millones de trabajadores (el 70% de la población laboral mundial) están expuestos a calor excesivo, un 34,7% más que en el año 2000. No se trata solo de empleados al aire libre, sino también de quienes trabajan en interiores mal aislados o con procesos productivos que generan calor, como la siderurgia, la panadería industrial, el planchado textil o la logística sin climatización.

Desde la Fundación 1º de Mayo, vinculada a CCOO, advierten de que la vulnerabilidad frente al calor tiene un marcado sesgo socioeconómico, donde contratos precarios, salarios bajos y escaso acceso a medidas de protección están directamente relacionados con un mayor riesgo.

Productividad y costes: el argumento económico

El calor no solo tiene un coste humano, sino también económico. Y cuantificable. Según datos publicados por la Fundación 1º de mayo en el marco del proyecto CALORADAPT este mayo de 2025, entre 1981 y 2010, las olas de calor provocaron en Europa pérdidas medias de PIB del 0,2%, llegando al 1% en el sur del continente. En trabajos moderadamente intensos, la productividad puede desplomarse un 50% a 33-34 grados. Y en interiores, cada grado por encima de 24 reduce la productividad un 2,6%; por encima de 30 grados, la caída ronda el 9% y, con humedad alta, puede alcanzar el 30%.

Paradójicamente, el mismo estudio concluye que el principal motivo por el cual las empresas no toman medidas preventivas ante las temperaturas extremas es el coste económico que estas conllevan a corto plazo. "Las empresas no lo perciben como lo que realmente son, que son inversiones en sus propios procesos productivos para hacerlos viables a futuro. Lo ven como un coste. Y ver las cuestiones como un coste, siempre que es un coste intentas evitarlo” alegaba uno de los entrevistados por el informe.

Se trata de un argumento [el económico] que también se produce a la inversa. "Han visto que el aire acondicionado mejora la productivdad. Y han dicho, vamos a reforzar esto porque el comité tiene razón. Y si no me supera los 26 grados, la gente no me tiene que parar. Estarán en producción. Entonces, claro, ahora ellos también tienen interés.” cuenta otro entrevistado anónimo por la Fundación.