Barajas programa 4.545 vuelos desde este jueves por el puente de agosto, un 0,7% más

Las aerolíneas que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado para este puente de agosto, entre este jueves y el domingo, un total de 4.545 vuelos, un 0,7% más que en el mismo periodo de 2024, cuando la festividad del 15 cayó en jueves.

En concreto, durante estas cuatro jornadas de este año se han programado 33 vuelos más que en el mismo puente del pasado año, cuando se registraron 4.512 operaciones entre el jueves 15 de agosto y el domingo 18.

El día con más vuelos previstos será el viernes 15, con 1.171, por delante del jueves 14, con 1.135. Por su lado, el sábado será la jornada con menor número de operaciones previstas, 1.111, y, finalmente, el domingo hay programadas 1.128, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En el conjunto del país, los 46 aeropuertos españoles de la red de Aena tienen previstos un total de 28.134 vuelos para este puente de agosto, lo que supone 201 vuelos menos que un año antes.

El día con un mayor volumen de tráfico aéreo será el próximo sábado 16 de agosto, cuando se operarán 7.149 vuelos en todo el país, seguido del domingo, con 7.102. El jueves 14 hay programados 6.923 operaciones, mientras que el viernes 15 de agosto se realizarán 6.960 vuelos entre salidas y llegadas.

Aeropuerto de El Prat

Tras Barajas, el segundo aeropuerto por volumen de operaciones será el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde se registrarán 4.204 vuelos (136 más), con un máximo de 1.079 el jueves y un mínimo de 991 el sábado.

En Palma de Mallorca, los vuelos esperados son 4.007 (207 menos), alcanzado el mayor número de vuelos el sábado, con 1.079, y el mínimo el jueves, con 925.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, ciudad que celebra su Feria esta semana, se alza en cuarto lugar con 2.350 operaciones previstas, 49 más que el año anterior, registrando un volumen similar de operaciones durante todos los días, con un mínimo de 574 el sábado y un máximo de 596 el domingo.

Por último, el aeropuerto de Ibiza cierra el listado de los cinco con más volumen de este puente, llegando a una cifra de 1.648, 107 menos que en 2024, y un máximo de 461 al que llegará el sábado.

Huelgas

El puente estará marcado por las huelgas convocadas por UGT para los trabajadores de las empresas de handling Azul y Menzeis.

La primera, que afectará a la compañía de asistencia en tierra de Ryanair, comenzará este 15 de agosto y se extenderá hasta finales de año.

UGT ha llamado a los trabajadores de Azul Handling en España --que da servicio a Ryanair, Lauda, Malta Air y Buzz-- a la huelga como consecuencia de los "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales" con los que el grupo Ryanair "castiga a su plantilla".

Los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) la huelga se celebrará entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, Ryanair ha asegurado que "no prevé ninguna interrupción en sus operaciones" como consecuencia de estos paros.

Menzeis

Por otro lado, la huelga en Menzeis, que presta servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, se ha convocado para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos de España donde opera.

Desde UGT señalan que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados.

Además, entienden que la empresa vulnera el convenio sectorial de handling y que existe una "desorganización operativa, falta de empleo y degradación de la atención en recursos humanos", lo que "impide resolver reclamaciones cotidianas".

Los trabajadores de Groundforce, handling de Globalia, no han convocado huelga por el momento, pero sí se concentraron la semana pasada en Palma para reclamar mejoras laborales y amenazaron con ir a la huelga si la compañía no cumple con sus demandas.