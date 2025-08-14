La Generalitat promete reforzar las inspecciones en el campo tras la muerte por calor de un temporero en Alcarràs

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat reforzará las inspecciones en las fincas agrícolas para confirmar que en todas ellas se están cumpliendo las medidas de seguridad y prevención de la salud laboral durante los episodios de calor extremo que están previstos para los próximos días. El departamento, que no descarta activar protocolos extraordinarios si la situación meteorológica se complica y empeora, ha convocado este jueves a las organizaciones del sector a una reunión de urgencia, tras la muerte el martes de un temporero en una explotación de Alcarràs (Segrià), presuntamente por un golpe de calor.

En todo caso, la delegada de Agricultura en Lleida, Núria Gil, ha insistido en que hay que trabajar de modo coordinado con otros departamentos de la Generalitat (eso incluye a Salut y también a Empresa i Treball) para revisar y mejorar los protocolos actuales ante los casos, cada vez más recurrentes de calor extremo "y adaptarlos a la nueva realidad". Gil ha pedido también prudencia en tanto no se disponga de los resultados definitivos de la autopsia y del expediente de Treball, para determinar con rigor las causas de la muerte.

En la actualidad, los empresarios agrícolas están obligados a adaptar los horarios de sus trabajadores para evitar las horas de máxima insolación, incrementar los períodos de descanso, facilitar puntos de hidratación suficientes y a asegurarse de que el empleado utiliza un equipamiento adecuado para protegerse del sol. "Debemos trabajar conjuntamente, año tras año, para mejorar profesionalizar aún más la campaña agraria y garantizar unas condiciones laborales seguras, especialmente en períodos de emergencia climática como la actual", ha insistido la delegada en Lleida.

Ante las denuncias del sector por el señalamiento de que han sido objeto tras este caso, Gil ha subrayado que "los agricultores y el mundo rural forman parte esencial del tejido socioeconómico, por lo que hay que evitar la criminalización del sector agrario y del territorio", ha pedido. "Es injusto y contraproducente reducirlos a estereotipos negativos: la gran mayoría de explotaciones trabajan con rigor y cumplen la normativa y el Govern velará por garantizar que así sea", ha asegurado la directora de los servicios territoriales.