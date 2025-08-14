La facturación de la industria sube un 3,4% en junio y vuelve al terreno positivo

La cifra de negocios de la industria creció un 4,3% en junio en tasa interanual en la serie original, que no tiene en cuenta los efectos estacionales, y volvió al terreno positivo, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. En mayo (-1,9%) y abril (-6,8%) este indicador había sido negativo al compararlo con el mismo mes de año anterior.

Las industrias que peores ventas han obtenido en el sexto mes de 2025 en comparación interanual han sido las coquerías y el refino de petróleo (-10,6%) y el calzado (-3,1%). Por contra, los ascensos interanuales más destacados se produjeron en el sector de la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial y vehículos de combate (+32%) y la industria de tabaco (+27,8%).

Si se tienen en cuenta los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria subió un 1,8% interanual en junio. En los seis primeros meses del año, la facturación de la industria subió una media del 0,2% destacando los ascensos de la industria de tabaco (+10,6%) y la fabricación de elementos metálicos para construcció; contenedores de metal; generadores de vapor; armas y municiones (+11,4%).

Tasa mensual

En tasa mensual (de mayo a junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto del calendario, la facturación de la industria creció un 0,9%. Por destino económico de los bienes, el único que presentó una tasa mensual negativa fue el de la energía (-11,6%).

Si se atiende a características territoriales, tan solo Andalucía redujo la cifra de negocios de la industria en tasa interanual hasta un 3,2%. Los mayores aumentos de las ventas industriales se dieron en Baleares (+16,9%), Madrid (+11,8%) y Asturias (+8,5%).