INDICADORES MACROECONÓMICOS

La facturación de la industria sube un 3,4% en junio y vuelve al terreno positivo

En mayo (-1,9%) y abril (-6,8%) este indicador había sido negativo al compararlo con el mismo mes de año anterior

Coches en la línea de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Coches en la línea de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / RAMÓN COMET - EUROPA PRESS

Celia López

Celia López

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cifra de negocios de la industria creció un 4,3% en junio en tasa interanual en la serie original, que no tiene en cuenta los efectos estacionales, y volvió al terreno positivo, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. En mayo (-1,9%) y abril (-6,8%) este indicador había sido negativo al compararlo con el mismo mes de año anterior.

Las industrias que peores ventas han obtenido en el sexto mes de 2025 en comparación interanual han sido las coquerías y el refino de petróleo (-10,6%) y el calzado (-3,1%). Por contra, los ascensos interanuales más destacados se produjeron en el sector de la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial y vehículos de combate (+32%) y la industria de tabaco (+27,8%).

Si se tienen en cuenta los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria subió un 1,8% interanual en junio. En los seis primeros meses del año, la facturación de la industria subió una media del 0,2% destacando los ascensos de la industria de tabaco (+10,6%) y la fabricación de elementos metálicos para construcció; contenedores de metal; generadores de vapor; armas y municiones (+11,4%).

Tasa mensual

En tasa mensual (de mayo a junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto del calendario, la facturación de la industria creció un 0,9%. Por destino económico de los bienes, el único que presentó una tasa mensual negativa fue el de la energía (-11,6%).

Noticias relacionadas y más

Si se atiende a características territoriales, tan solo Andalucía redujo la cifra de negocios de la industria en tasa interanual hasta un 3,2%. Los mayores aumentos de las ventas industriales se dieron en Baleares (+16,9%), Madrid (+11,8%) y Asturias (+8,5%).

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
  2. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  3. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  4. Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
  5. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  6. Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
  7. Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
  8. Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València

La facturación de la industria sube un 3,4% en junio y vuelve al terreno positivo

La facturación de la industria sube un 3,4% en junio y vuelve al terreno positivo

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El calor repunta desde este jueves y vuelve a activar los avisos por altas temperaturas hasta el lunes

El calor repunta desde este jueves y vuelve a activar los avisos por altas temperaturas hasta el lunes

Los Comuns piden la comparecencia del conseller de Empresa por la muerte de trabajadores durante la ola de calor

Los Comuns piden la comparecencia del conseller de Empresa por la muerte de trabajadores durante la ola de calor

El PP denuncia que la “ausencia” de presupuestos por la "debilidad" de Sánchez está lastrando la lucha contra los incendios

El PP denuncia que la “ausencia” de presupuestos por la "debilidad" de Sánchez está lastrando la lucha contra los incendios

Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora

Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora

Las mujeres libanesas luchan por encontrar a sus desaparecidos medio siglo después del inicio de la guerra civil

Las mujeres libanesas luchan por encontrar a sus desaparecidos medio siglo después del inicio de la guerra civil

Instalan dos generadores eléctricos en Sant Boi por cortes de suministro en plena ola de calor

Instalan dos generadores eléctricos en Sant Boi por cortes de suministro en plena ola de calor