Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista

La restauración mallorquina está aplicando recortes en sus plantillas en plena temporada estival debido a que las cargas de trabajo que registra están quedando muy por debajo de lo previsto. El aviso parte del sindicato UGT a la vista del elevado número de trabajadores fijos-discontinuos de este sector que acuden a sus oficinas tras haber perdido su empleo durante el periodo de prueba, lo que además hace que no cobren ninguna indemnización, pero de trata de una tendencia que es confirmada por el vicepresidente de la patronal Restauración-CAEB y presidente de la confederación balear que agrupa a estas empresas, Alfonso Robledo. Este último lamenta lo que está sucediendo, pero recuerda que «en un negocio los números tienen que salir para mantener el empleo, y este verano no está siendo así».

Robledo reconoce que las expectativas que se habían generado de cara a esta temporada turística, con la contratación de personal de refuerzo, han resultado fallidas, y las cajas que se están haciendo están quedando muy por debajo de los cálculos realizados. Por ello, se está optando por rebajar la cifra de personas contratadas, aprovechando que los nuevos fijos discontinuos han de superar un periodo de prueba de 45 días para estabilizar su puesto de trabajo. Antes de cumplirse este plazo, el empresario puede liquidar esa relación laboral sin tener que desprenderse de un solo euro como indemnización, más allá de liquidar la parte proporcional de la plaga extra y el periodo vacacional que no se ha disfrutado, pero que supone un gasto mínimo, según se señala desde las organizaciones sindicales.

Desde UGT y CCOO se recuerda que es habitual que se recurra a prácticas fraudulentas para reforzar las plantillas durante el verano, una vez que la contratación temporal quedó notablemente limitada tras la última reforma laboral, mediante el empleo de contratos fijos-discontinuos pero sin dejar que concluya ese periodo de prueba.

La restauración lamenta el aumento que ha sufrido en sus costes / B. Ramón

Centrado en restauración

Pero lo que ha llevado a dar la voz de alarma desde la primera de estas organizaciones es que durante este verano este tipo de casos se están concentrando, con un alza apreciable, en el sector de la restauración, según pone de relieve el responsable de Organización de UGT-Servicios en las islas, Bladimiro García. El argumento que se esgrime para hacer esos ajustes de personal está siendo, de forma sistemática, que el nivel de trabajo en buena parte de estos negocios no es el suficiente para mantener a todos sus empleados.

Desde la patronal del sector se reconoce que la descripción que UGT hace de la situación es correcta, con una entrada de clientela en sus locales que se está situando por debajo de la registrada en las anteriores temporadas altas.

Esta rebaja de las plantillas va acompañada de un reproche formulado tanto por Bladimiro García como por la secretaria de Desarrollo Organizativo de CCOO-Balears, Silvia Montejano, que apuntan que muchos negocios de la restauración mallorquina, especialmente en las zonas más frecuentadas por los turistas, están perdiendo competitividad de una forma apreciable debido a un incremento de sus precios hasta unos niveles que se califican de «excesivos».

Alfonso Robledo, vicepresidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

Problema de precios

Silvia Montejano considera que lo que les ha pasado a muchos establecimientos del ramo es que han encarecido su carta hasta el punto de haber ahuyentado a la clientela local, pero que también ha desincentivado a una parte de la extranjera que los visitaban y que tampoco está dispuesta a realizar según que desembolsos. Esta misma situación es percibida por Bladimiro García, que subraya que para cualquier residente en la isla resulta fácil comprobar que algunos bares y restaurantes han quedado fuera de su poder adquisitivo.

Por contra, la representante de CCOO señala que hay establecimientos de restauración, una buena parte concentrados en el interior de Mallorca, que están manteniendo una carta mucho más asequible para la clientela local y que «presentan llenos y en los que resulta difícil conseguir mesa».

Estos argumentos son respondidos por Alfonso Robledo señalando que al sector no le ha quedado más remedio que aumentar sus precios, pero que lo ha hecho menos de lo que hubiera correspondido en relación con el alza de sus costes.

Sobre este punto, el vicepresidente de Restauración-CAEB recuerda la dureza con que la inflación ha golpeado los productos de alimentación, pero también el alza en los alquileres que se está padeciendo en estos negocios, especialmente en los de costa. Y añade que haber tenido que subir los salarios un 6% durante este año tampoco ayuda a la contención de sus precios.