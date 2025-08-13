PRESTACIONES
Jubilación anticipada voluntaria: estos son los consejos de un funcionario de la Seguridad Social para maximizar tu pensión
Alfonso Muñoz señala tres aspectos a tener muy en cuenta si estás pensando en retirarte antes de la edad oficial de jubilación
Celia LópezCelia López
Redactora de 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica
Periodista especializada en información económica. Graduada en Historia y en Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. He completado el Máster de Periodismo UAM-El País y el Título de Especialista en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. He pasado por las redacciones de Radio Praga, El Mundo, El País, Revista Atalayar y Vozpópuli
El experto Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica las claves para solicitar la jubilación voluntaria anticipada y señala tres aspectos a tener en cuenta para maximizar la pensión que puedes alcanzar. El especialista recalcó en un vídeo de su canal de YouTube la importancia de tener en cuenta la importancia de la compatibilidad de la pensión con otras prestaciones, como por ejemplo el paro. Además, señaló la conveniencia de solicitar la jubilación en determinados meses del año con el objetivo de maximizar la cantidad de dinero percibida.
Según recalca Muñoz, solicitar la jubilación en diciembre puede ser muy ventajoso, ya que permitirá que tu pensión se revalorice con el IPC a inicios del siguiente año. Si tu jubilación comienza el 31 de diciembre, desde el 1 de enero ya te podrás beneficiar de la subida anual de las pensiones y así aumentarás el importe final a percibir. En este caso, todo dependerá del porcentaje de revalorización de las pensiones que aplique el Gobierno ese año.
Aunque la legislación permite adelantar la jubilación hasta 24 meses, los tres primeros meses sufren una penalización extra alta por los coeficientes reductores. Por ese motivo, el funcionario Alfonso Muñoz recomienda adelantar un año y nueve meses antes, y no dos años completos, para suavizar la pérdida económica que puede ocasionar esta decisión a largo plazo.
Mediante estas indicaciones, puedes tomar decisiones más informadas sobre cuándo y cómo solicitar tu jubilación anticipada, maximizando la pensión que recibirás por el resto de tu vida.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson