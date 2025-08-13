PRESTACIONES

Jubilación anticipada voluntaria: estos son los consejos de un funcionario de la Seguridad Social para maximizar tu pensión

Alfonso Muñoz señala tres aspectos a tener muy en cuenta si estás pensando en retirarte antes de la edad oficial de jubilación

Alfonso Muñoz, funcionario INSS

Alfonso Muñoz, funcionario INSS / YouTube

Celia López

Celia López

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El experto Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica las claves para solicitar la jubilación voluntaria anticipada y señala tres aspectos a tener en cuenta para maximizar la pensión que puedes alcanzar. El especialista recalcó en un vídeo de su canal de YouTube la importancia de tener en cuenta la importancia de la compatibilidad de la pensión con otras prestaciones, como por ejemplo el paro. Además, señaló la conveniencia de solicitar la jubilación en determinados meses del año con el objetivo de maximizar la cantidad de dinero percibida.

Según recalca Muñoz, solicitar la jubilación en diciembre puede ser muy ventajoso, ya que permitirá que tu pensión se revalorice con el IPC a inicios del siguiente año. Si tu jubilación comienza el 31 de diciembre, desde el 1 de enero ya te podrás beneficiar de la subida anual de las pensiones y así aumentarás el importe final a percibir. En este caso, todo dependerá del porcentaje de revalorización de las pensiones que aplique el Gobierno ese año.

Aunque la legislación permite adelantar la jubilación hasta 24 meses, los tres primeros meses sufren una penalización extra alta por los coeficientes reductores. Por ese motivo, el funcionario Alfonso Muñoz recomienda adelantar un año y nueve meses antes, y no dos años completos, para suavizar la pérdida económica que puede ocasionar esta decisión a largo plazo.

Noticias relacionadas y más

Mediante estas indicaciones, puedes tomar decisiones más informadas sobre cuándo y cómo solicitar tu jubilación anticipada, maximizando la pensión que recibirás por el resto de tu vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  3. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  4. La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
  5. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  6. Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
  7. Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
  8. Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson

El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

El Port de Tarragona invertirá cerca de 1 millón de euros en su mayor planta fotovoltaica

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Así es la tierna escena que deja Carlos Right cantando una canción de Disney a su bebé para dormirle

Comuns y CUP exigen al Govern medidas urgentes contra el calor tras la muerte de un temporero en Alcarràs

Comuns y CUP exigen al Govern medidas urgentes contra el calor tras la muerte de un temporero en Alcarràs

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

¿Adiós al Volkswagen Touareg? Suenan campanas de despedida

¿Adiós al Volkswagen Touareg? Suenan campanas de despedida

La ola de incendios se ceba con el oeste y el interior peninsular, las zonas más afectadas por los extremos de calor: "Son una anomalía"

La ola de incendios se ceba con el oeste y el interior peninsular, las zonas más afectadas por los extremos de calor: "Son una anomalía"

Jubilación anticipada voluntaria: estos son los consejos de un funcionario de la Seguridad Social para maximizar tu pensión

Jubilación anticipada voluntaria: estos son los consejos de un funcionario de la Seguridad Social para maximizar tu pensión