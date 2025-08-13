Movilidad

Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por la proximidad de un incendio en Ourense

Archivo - Tren AVE de Renfe.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense.

Según ha informado el Adif a través de su perfil oficial en la red social 'X', el corte se produce entre Vilavella y Porta de Galicia, en la provincia de Ourense.

De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

