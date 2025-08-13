Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por la proximidad de un incendio en Ourense

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense.

Según ha informado el Adif a través de su perfil oficial en la red social 'X', el corte se produce entre Vilavella y Porta de Galicia, en la provincia de Ourense.

De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

En Directo

Feijóo acusa al Gobierno de llegar tarde ante los incendios y pide denunciar "cualquier movimiento sospechoso" en montes El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llegar "tarde" ante la ola de incendios que golpea a numerosas regiones de España y ha animado a la población a denunciar "cualquier movimiento sospechoso" en los montes que se pueda producir en horas nocturnas porque el "riesgo es máximo". Además, ha alertado de que ese riesgo en septiembre será "superior" al de este mes de agosto. En una entrevista concedida a Europa Press, Feijóo ha advertido de que la mayoría de los fuegos que se están produciendo son "intencionados", aludiendo a los pirómanos. "Es evidente que la actividad pirómana en España es reiterativa. Y es evidente que la mayoría de los incendios son incendios intencionados", ha manifestado.

Los incendios mantienen en jaque Ourense y Zamora: siete heridos graves y 8.000 evacuados La ola de incendios que asedia la Península, y que ya se ha cobrado la vida de dos personas, no da tregua. Tras quemar 25.000 hectáreas en la última semana, las llamas siguen avanzando sin control en Zamora y en Ourense, los dos frentes donde se está librando la batalla más compleja. La situación es especialmente grave en esta provincia gallega, donde varios fuegos han obligado a cortar de nuevo la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. De hecho, solo en Galicia, ya han ardido más de 11.500 hectáreas. El viento y las altas temperaturas se han convertido una jornada más en un combustible extraordinario para el fuego.

Varios puntos de la provincia de Ourense tienen una calidad del aire mala debido a los incendios Varios puntos de la provincia de Ourense presentan una calidad del aire mala derivada de los incendios forestales que afectan a la provincia, que mantiene declarada la Situación 2. Según los datos recogidos por las estaciones de MeteoGalicia, en las de Xinzo de Limia tiene una mala calidad debido al contaminante PM25 y la de Gómez Franqueira y Est-Ou por el conaminante PM10. Asimismo, la estación situada en Oural (Lugo) también presenta una mala calidad. Ante estas condiciones recomiendan a los grupos de riesgo evitar las actividades prolongadas y activas en el exterior, considerar realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire mejore. La población general es recomendable que reduzca las actividades prolongas y activas en el exterior, especialmente si experimentan tos, falta de aire o irritación de garganta. Entre esos grupos de riesgo se encuentran las personas mayores, es por ello que, uno de los motivos que llevó al desalojo de una residencia de ancianos en A Mezquita (Ourense) el pasado martes, además de la cercanía del fuego, fue el riesgo para los mayores por la inhalación de humo, según explicó la conselleira de Política Social, Fabiola García. Ourense ciudad alcanza los 39,1 grados, la temperatura más alta de este miércoles en Galicia

Declarado un incendio de gravedad 1 en Cipérez (Salamanca) La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio originado este miércoles en la localidad salmantina de Cipérez, en la comarca de Vitigudino, al precisar de medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal. Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se ha originado a las 14.40 horas de este 13 de agosto y se ha elevado a IGR 1 a las 15.16 horas y en el lugar trabaja un operativo conformado por 14 medios terrestres. En concreto, se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego, cuyo origen está en investigación, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y tres brigadas helitransportadas.