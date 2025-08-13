Gonzalo Bernardos advierte: “No hay más remedio que jubilarse más tarde”

La edad de jubilación en España podría seguir subiendo en las próximas décadas. Así lo afirma el economista y profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos, quien alerta de que la situación de la hucha de las pensiones deja poco margen para mantener el actual sistema. Su diagnóstico es claro: jubilarse pronto ya no es una opción.

El contexto: una hucha de pensiones con un agujero de 65.000 millones

El sistema público de pensiones en España arrastra un déficit de unos 65.000 millones de euros, una cifra que, según Bernardos, seguirá aumentando a medida que la población envejezca y la esperanza de vida se alargue.

El problema no es exclusivo de España: países como Dinamarca ya han decidido elevar progresivamente la edad de jubilación. Allí, a partir de 2040, las personas nacidas después del 31 de diciembre de 1970 no podrán retirarse antes de los 70 años.

“Nos vamos acercando a 2040 y no hay más remedio que jubilarse más tarde”, explica Bernardos, convencido de que España seguirá un camino similar.

El reto para los millennials

La generación millennial (nacidos entre 1981 y 1996) podría ser la primera en jubilarse oficialmente a los 70 años o incluso más tarde.

Bernardos apunta que la única vía para evitarlo sería un gran salto en productividad, impulsado en parte por la Inteligencia Artificial. Sin embargo, se muestra escéptico: “Aunque haya ese incremento, dudo muchísimo que sea suficiente como para pagar las pensiones públicas”.

El experto recuerda que la edad real de jubilación se ha mantenido estable durante décadas, pero advierte que en 2070 será prácticamente imposible retirarse tan pronto como lo hicieron las generaciones anteriores.

El problema cultural: el “me lo merezco” por encima de la planificación

Más allá de la demografía y la economía, Bernardos identifica un cambio de mentalidad que agrava el problema:

“Consideramos que el ‘me lo merezco’ está por encima de la planificación”, señala, refiriéndose a una cultura de consumo que lleva a muchas personas, incluso con trabajos estables, a gastar por encima de sus posibilidades.

Pone como ejemplo a quienes consideran “imprescindible” ir a espectáculos caros, comer fuera cada semana o viajar al extranjero varias veces al año, mientras descuidan el ahorro a largo plazo.

Crítica al endeudamiento para ocio

En una intervención en el programa Más Vale Tarde (La Sexta), Bernardos criticó el recurso a préstamos para pagar vacaciones:

“Un préstamo se toma para un aspecto esencial, pero por un gusto no”, advirtió.

Para el economista, este tipo de decisiones contribuye a que muchas familias no logren estabilidad financiera y acaben dependiendo de ayuda externa.

España ante el espejo europeo

La tendencia es clara: la mayor esperanza de vida y el aumento de la población jubilada obligarán a los países europeos a retrasar la edad de retiro. La diferencia, según Bernardos, es que España aún no ha asumido plenamente esta realidad, mientras que otros países ya la han incorporado en su legislación.

“Querer jubilarse a los 55 o 57 años es como querer medir 1,90, ser rubio, tener ojos azules y volver a tener 20 años. No es posible”, sentencia.