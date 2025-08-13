El español Juvencio Maeztu se convierte en el primer CEO y presidente mundial no sueco al frente de Ikea

El próximo 5 de noviembre, Ikea vivirá un cambio histórico en su cúpula. Juvencio Maeztu, actual número dos de Ingka Group —el mayor distribuidor de la multinacional sueca—, asumirá el cargo de consejero delegado y presidente mundial, convirtiéndose en el primer "no sueco" en liderar la compañía.

La designación llega tras casi un cuarto de siglo de trayectoria en la firma, donde Maeztu ha pasado por puestos clave: desde la dirección de tiendas en España a principios de los 2000, hasta la dirección general de Ikea India entre 2012 y 2018. En los últimos siete años ha sido director financiero, miembro del consejo de administración y consejero delegado adjunto del grupo, con sede en los Países Bajos.

Además, su relevo se produce después de ocho años de mandato de Jesper Brodin, que continuará vinculado a la compañía hasta febrero de 2026, antes de asumir un rol como asesor senior de la Fundación Ikea.

“Su conocimiento del negocio retail y su visión encajan perfectamente con los retos y oportunidades que tenemos por delante”, ha destacado Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding. Por su parte, Maeztu ha subrayado que el compromiso de Ikea con la asequibilidad “es más que un modelo de negocio: es una responsabilidad con la mayoría de las personas”.

Ingka Group opera en 31 mercados y aglutina cerca del 90% de las ventas de Ikea a nivel global. Gestiona las tiendas físicas y el canal online bajo acuerdos de franquicia con Inter Ikea Systems, y cuenta con tres grandes divisiones: Ikea Retail, Ingka Investments e Ingka Centres.

Con este nombramiento, Maeztu afronta el reto de amplificar la esencia de Ikea y reforzar su papel como referente mundial en la vida en el hogar, en un momento en que el consumo y la logística global viven una transformación acelerada.