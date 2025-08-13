¿Cuándo empezar a ahorrar para la jubilación? La respuesta de un experto es clara: antes de los 30 años

La jubilación parece una época muy lejana para un joven que comienza su carrera laboral. Sin embargo, la clave para conseguir que este periodo vital se convierta en una de las mejores etapas es planificar con tiempo. En este sentido, el economista y asesor en pensiones Manuel Álvarez Rodríguez, autor del libro Pensiones: la promesa rota, aconseja a los más jóvenes que empiecen a capitalizarse tan pronto como consigan sus primeros ingresos. Y es tajante: "Para una jubilación tranquila hay que empezar a ahorrar antes de los 30 años, casi desde el primer sueldo que recibas".

Álvarez Rodríguez es un gran especialista en pensiones y ha trabajado como asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la etapa de José Luis Escrivá. Este experto explica que una de las palancas fundamentales para rentabilizar el ahorro a largo plazo es el interés compuesto. Pequeñas aportaciones realizadas durante muchos años a un fondo pueden generar una rentabilidad apreciable con el paso de los años.

Álvarez Rodríguez insiste en que depender solo del sistema público para la jubilación no es suficiente y alerta de que es necesario generar ahorros propios. "Puedes confiar en el sistema público, pero es importante que diversifiques y no pongas todos los huevos en la misma cesta", explica.

Es por este motivo por el que este experto recomienda destinar una parte de los ahorros a productos financieros con bajas comisiones que generen rentabilidad a largo plazo. En el caso de los jóvenes, incluso aconseja no tener miedo a invertir en renta variable a largo plazo para combatir la inflación.

Trabajadores autónomos

El experto advierte que los trabajadores autónomos tienen mucho más complicado ahorrar para la jubilación. "Cotizan menos de lo que deberían y luego les pasa factura. Su pensión es un 40% más baja que la de los asalariados", asegura.

Por todo ello, Álvarez Rodríguez recuerda algo fundamental: que el tiempo es el mayor aliado para los ahorradores. Comienza a capitalizarte antes de los 30 años. Aunque parezca que es poco dinero, todo el dinero que puedas guardar y obtener rentabilidad por él puede ser muy beneficioso a largo plazo. Busca productos de ahorro rentables que te permitan hacer frente a la inflación y gestiónalos bien a lo largo de los años para poder garantizarte una jubilación adecuada.