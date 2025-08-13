Accidente laboral
Muere un empleado de Ebro mientras trabajaba en la fábrica de Zona Franca
El deceso tuvo lugar el martes 12 de agosto y todavía están por esclarecer las causas del accidente mortal. Es el segundo muerto en lo que va de año en las instalaciones de la antigua Nissan
Un empleado de la firma de coches Ebro ha muerto este pasado martes mientras trabajaba en la fábrica de Zona Franca. El sindicato CCOO ha emitido este miércoles un comunicado en el que lamentaba el deceso y pedía esclarecer las causas que han provocado este accidente laboral con consecuencias mortales. La Inspección de Trabajo, como es habitual en estos casos, ha iniciado una investigación. Es el segundo muerto en accidente labora en lo que va de año en la fábrica que tienen conjuntamente Ebro y Chery. El primero ocurrió a finales de abril, cuando falleció electrocutado un trabajador de 41 años, que operaba a través de una subcontrata.
El trabajador que ha fallecido este pasado martes, según explican desde el sindicato, es una persona joven que estaba directamente contratado por Ebro, firma que ocupa a unas 800 personas en las instalaciones que durante años ocupó la Nissan. Ebro y Chery se quedaron con la fábrica de la firma nipona y desde noviembre del 2024 ensambla coches desde la misma. Recientemente, la dirección anunció sus planes de expansión ante la buena acogida de sus modelos y prevén ampliar en 60.000 metros cuadrados su planta.
El empleado tuvo un accidente al caerle encima unos materiales mientras operaba en la cadena de montaje. Los servicios médicos de emergencia se desplazaron hasta el lugar de los hechos, sin poder salvarle la vida. "Estamos a la espera que la investigación pertinente esclarezca las circunstancias de este nuevo accidente laboral con resultado de muerte y exigiremos las responsabilidades y las mejoras necesarias para que esto no vuelva a pasar", han afirmado desde CCOO en un comunicado.
El operario de Chery el segundo fallecido en lo que va de semana en Catalunya, después de que el lunes un temporero falleciera en Torres de Segre mientras recogía fruta en una finca, a más de 40 grados de temperatura. Y es que la siniestralidad laboral va al alza. Durante la primera mitad del 2025 ha habido en Catalunya un total de 39 muertos por accidentes laborales, ocho más que durante el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat.
