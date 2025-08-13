Clamor de los agricultores: "Exigimos a la Administración que acelere la aprobación del plan de control para poblaciones de jabalí"

Medio centenar de agricultores se han concentrado este miércoles ante la sede de la Generalitat en Girona para reclamar actuaciones urgentes por los daños que provocan los jabalíes en sus cultivos. "La Generalitat acaba escuchando más a los cazadores que a los campesinos", ha apuntado Raquel Serrat, coordinadora nacional de Unió de Pagesos y territorial de Girona. Los productores exigen una gestión efectiva y justa de los daños de fauna a la agricultura y la ganadería, así como un plan de control poblacional completo e indemnizaciones actualizadas para el campesinado afectado, según informa 'Diari de Girona', un rotativo del grupo editorial Prensa Ibérica.

Los manifestantes han puesto el foco en la emergencia cinegética, sobre todo provocada por daños de los jabalíes, en zonas como Rocacorba. "Exigimos a la Administración que acelere la aprobación del plan de control para poblaciones de jabalí", han reivindicado. También reclaman actuaciones urgentes frente a la emergencia de la tuberculosis bovina, tanto en el ganado como en la fauna salvaje.

Unió de Pagesos ha movilizado una quincena de tractores y a una cincuentena de personas ante la sede de la Generalitat de Girona. Tras la concentración, se han dirigido a los servicios Territoriales de Girona donde los han recibido para registrar el manifiesto que previamente han leído en la concentración. Un documento que recoge las actuaciones y demandas del sindicato agrícola.

Concentración de tractores del sindicato Unió de Pagesos para reclamar el control de la fauna y una gestión justa de los daños en los cultivos y el ganado. La protesta se llevó a cabo en Girona, frente a la sede de la Generalitat, el miércoles, 13 de agosto de 2025. / Aniol Resclosa / Diari de Girona

El descontento por parte de Unió de Pagesos con la Administración viene de lejos, como denuncia Serrat. "El conseller nos dijo claramente que su prioridad era gestionar la fauna, pues que lo demuestren", ha proclamado. Por otro lado, también asegura una insatisfacción hacia algunos cazadores, algunos, ha dicho, "son muy conscientes de la problemática y hacen la gestión que deben hacer de esta fauna, pero los hay que no, que solo responden a sus intereses de ocio y económicos".

Mañana de movilizaciones también en la Seu

Unió de Pagesos también se ha movilizado en la Seu d'Urgell. Allí se han concentrado con tractores en el polígono de Montferrer a las 11.30 horas, para llegar al cabo de una hora en la sede de los Servicios Territoriales de Agricultura del Alt Pirineu y Aran. Allí, según confirma Laia Angrill, responsable de Comunicación de Unió de Pagesos, su director los ha recibido y el sindicato agrícola ha podido entregar el manifiesto con las peticiones. Angrill muestra su malestar con la Administración: "Las peticiones ya las saben pero si no salimos a la calle, parece que no nos escuchan".

El colectivo de la Seu d'Urgell está sufriendo sobre todo un problema de foco de tuberculosis bovina. Existe un plan de control redactado que actualmente está en proceso de alegaciones, ya que está demostrado que lo que ha contagiado a los animales domésticos es la fauna salvaje liderada por jabalíes y corzos.