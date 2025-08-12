SEPE alerta: 1,7 millones de beneficiarios deben actualizar sus datos o podrían perder el paro

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado una advertencia crítica a 1,7 millones de personas que reciben prestaciones por desempleo: deben revisar y actualizar su teléfono y dirección para evitar la suspensió o incluso la extinción definitiva de su ayuda. El organismo ha alertado recientemente mediante un comunicado que es vital que los beneficiarios de la prestación de paro estén localizables. Para ello deben actualizar sus datos de contacto para poder seguir recibiendo la prestación sin sobresaltos. Esto es casi tan importante como sellar mensualmente el paro.

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social considera una infracción leve no comunicar estas modificaciones, lo que puede derivar en sanciones crecientes que van desde un mes de sin cobrar (primera falta), tres meses sin cobrar (la segunda), seis menes sin cobrar (la tercera) o la extinción total de la prestación (cuarta). Para evitar complicaciones, lo que debes hacer es acceder a la sede electrónica del SEPE con certificado digital, cl@ve, o DNI y revista el teléfono, el correo y el domicilio. Si has cambiado de dirección, tendrás que aportar un justificante de empadronamiento. También debes hacer lo mismo con el servicio autonómico de empleo, ya que una comunicación incorrecta o papelera puede bloquear la recepción de los avisos.

Cumplir los requisitos

El SEPE recuerda que todas las personas que reciben ayudas deben cumplir los mismos requisitos durante todo el tiempo de la prestación. Uno de los más importantes es estar localizables y tener toda la información personal actualizada. Revisar todo los datos ahorra contratiempos imprevistos por los beneficiarios de la prestación, no solo durante el cobro, también en trámites posteriores: citas para formación, comunicaciones sobre compatibilidades o requerumuentos de documentación adicional. Si vas a mudarte o a cambiar de número de teléfono es vital notificarlo antes de que la línea se corte o entregues las llaves. De esta sencilla forma puedes evitar sorpresas desagradables y conservar el subsidio sin incidentes.

Actualizar tus datos de contacto en el SEPE es un procedimiento muy sencillo y gratuito que puede evitar sanciones graves o el corte completo de la prestación. Más importante aún: es una obligación legal para mantener tu derecho al cobro del paro.