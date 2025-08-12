Inveready vende Conversia a la firma británica Wilmington por 122 millones de euros

El fondo de inversión Inveready se desprende de la empresa catalana Conversia. La firma ha acordado la venta de esta 'legaltech' (antigua filial de Atrys Health) a la firma británica Wilmington. El acuerdo se ha cerrado en los 105 millones de libras, lo que equivale a unos 122 millones de euros.

La empresa con sede en Barcelona se ha especializado en las soluciones de 'software' estrechamente relacionadas con la gestión de la protección de datos. "Facilita que un mercado objetivo de 3,2 millones de pymes y comunidades de propietarios en España cumplan con una amplia gama de normativas de obligado cumplimiento", razona Wilmington en un comunicado, en el que atribuye también a Conversia el desarrollo de soluciones de formación, con todo el material didáctico desarrollado internamente.

"Es la empresa líder en su sector, con un margen de crecimiento significativo y numerosas oportunidades", prosiguen. "La compañía está dirigida por un equipo experimentado y exitoso con sede en Barcelona, España, que cuenta con incentivos para permanecer en el negocio durante un mínimo de cinco años", añaden. De esto se deduce que la compañía cambiará de manos, pero no de equipo gestor, ni de misión.

Hasta ahora, esta tecnológica era propiedad de Inveready, un fondo de capital riesgo que, a través de su vehículo llamado Arraigo, adquirió el 25% del capital a finales del 2022 y el 75% restante un año después. No era, sin embargo, la primera operación de compraventa de la 'legaltech'. Según repasaba 'El Economista' hace unos meses: en 2020 pasó de HFL Management Group a Aspy (firma de José Elías), y luego a Atrys Health.

Ahora, Wilmington ve, en ella, una forma de ampliar su posición en los mercados GRC [Gobernanza, Riesgo y 'Compliance'] y aumentar sus ingresos y beneficios, entrando en un nuevo sector, el de la protección de datos. Se trata de una especie de consultora especializada en el universo regulatorio.

“Esta adquisición refuerza nuestra posición en los mercados de GRC e introduce a Wilmington en el sector regulado de la Protección de Datos", resume el director ejecutivo de la firma, Mark Milner. "Se alinea con nuestra ambición más amplia de diversificar y hacer crecer nuestra cartera de productos y servicios".

"Unirnos a Wilmington representa una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestro crecimiento y consolidar nuestro liderazgo en el mercado de cumplimiento normativo para pymes", reflexiona Alfonso Corral, director general de Conversia. "Continuaremos trabajando con la misma dedicación y ambición (ahora con el apoyo de un grupo global como Wilmington) para ampliar nuestro alcance, diversificar nuestra oferta y reforzar nuestra relación con los clientes", zanja.