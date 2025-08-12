TRANSPORTES
Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia por el incendio de Ourense
Los pasajeros afectados son aquellos que circulan entre Madrid y Galicia y los que realizan el recorrido Santiago de Compostela a Ourense
Redacción | Agencias
Un incendio con varios focos en la provincia de Ourense mantiene interrumpida el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y Ourense.
El gestor ferroviario Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el incendio, que cuenta con varios focos, se encuentra entre Ourense y Taboadela (Ourense), lo que afecta a la línea de alta velocidad gallega.
Situación de los incendios en Ourense
Este mismo martes la Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por los incendios que se registran en esa provincia.
En Galicia hay doce fuegos de más de veinte hectáreas, de los que nueve están localizados en Ourense.
En Ourense están activos los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas)
