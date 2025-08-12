Legislación laboral
¿Cobras menos de lo que dice tu contrato? Esta es la razón según una experta en finanzas
Aprende a leer correctamente la nómina para comprender dónde se va el dinero que sale de la empresa pero no llega a tu cuenta
Muchos trabajadores se sorprenden cuando reciben su primera nómina y descubren que la cantidad ingresada en su cuenta es menor de lo que figura en su contrato. La experta en finanzas Elvira Nieto, a través de su canal de Instagram, ha explicado de forma sencilla por qué ocurre esto y cuáles son los conceptos que hay que conocer para entender realmente el salario que se percibe.
Devengado
El primer término clave es el devengado, que corresponde al salario bruto pactado entre empresa y trabajador. Es la cifra que aparece en el contrato y que representa la remuneración total antes de aplicar deducciones. Sin embargo, el devengado no es el dinero que finalmente llega a tu bolsillo, ya que sobre él se aplican distintos descuentos obligatorios.
Entre esas deducciones se encuentran las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el trabajador. Este importe, que se descuenta cada mes, sirve para financiar prestaciones como la jubilación, el desempleo o las bajas médicas. A ello se suma la retención del IRPF, cuyo porcentaje depende de factores como el salario anual, la situación personal (hijos, estado civil) y el tipo de contrato.
Elvira Nieto recuerda que este dinero, aunque sale de la empresa, no lo recibe el trabajador porque se destina directamente a la administración pública. Es decir, la empresa actúa como intermediaria: retiene esas cantidades y las ingresa en Hacienda y en la Seguridad Social en nombre del empleado.
Así, el salario neto —lo que realmente cobras— se calcula restando al devengado las cotizaciones y la retención del IRPF. Mientras, el coste total para la empresa es la suma del salario bruto más la parte de la Seguridad Social que le corresponde pagar como empleador. Comprender esta diferencia es fundamental para valorar correctamente una oferta laboral o para negociar una mejora salarial.
