Los agricultores interrumpen las labores de verano para protestar por los daños de la fauna salvaje

Empezó siendo un problema que solo afectaba a los productores de cereal de las comarcas del Urgell y la Segarra. Ahora, el mal se ha generalizado y los daños que provocan en todo tipo de cultivos las poblaciones de conejos, jabalís y corzos, entre otras especies, son ya una preocupación de primera magnitud entre el sector primario. Por eso, y pese a que el verano es época de máxima actividad para los trabajadores del sector primario, el sindicato Unió de Pagesos (UP), la plataforma mayoritaria en el campo catalán, tiene previsto salir este miércoles con sus tractores a las carreteras. Están previstas concentraciones ante la delegación de la Generalitat en Girona y ante los servicios territoriales de la Conselleria d'Agricultura en La Seu d'Urgell, "para exigir una gestión efectiva y justa de los daños que causa la fauna a la agricultura y la ganadería", reivindican en un comunicado. Reclaman también un plan de control poblacional completo e indemnizaciones actualizadas para los perjudicados. Y subrayan su preocupación ante el avance de la tuberculosis bovina, que afecta tanto al ganado como a las especies silvestres y para el cual piden una "actuación urgente y transparente".

"Cuando, por cualquier causa, no se logren los objetivos previstos en los planes de control poblacional exigimos que se declare la emergencia cinegética y se realicen las actuaciones necesarias para reducir las poblaciones de fauna salvaje y el riesgo que suponen para la producción agraria y la sanidad animal", destaca Raquel Serrat, coordinadora nacional de UP. Preocupa, asimismo, la rápida expansión que está experimentando el jabalí en las Terres de l'Ebre, donde, según el sindicato, la situación es especialmente complicada "dada la alta prevalencia de tuberculosis en esta especie en la zona".

Ejemplar de conejo salvaje, en una imagen de archivo. / Tomisframes / Shutterstock

Las protestas previstas para este miércoles empezarán a las 11.30 horas. En el caso de La Seu d’Urgell, los tractores están convocados en el polígono industrial de Montferrer, junto a la carretera N-260, para iniciar una marcha lenta hasta la sede de Agricultura en la veguería del Alt Pirineu i Aran. En el de la capital gerundense, la intención es que los tractores se concentren directamente ante la sede de la Generalitat en la plaza de Pompeu Fabra.

Inteligencia artificial

La Conselleria de Agricultura, que este martes ha hecho pública una nota de balance de su gestión en el último año, desde que el socialista Òscar Ordeig está al frente del departamento, destaca entre otras acciones sus planes para afrontar "la sobreabundancia de conejo, que daña los cultivos especialmente en la llanura de Lleida, y la superpoblación de jabalí, en las comarcas de Girona". Así, indica Agricultura, "se han desarrollado y se han aplicado los nuevos planes de control poblacional, que sustituyen a la declaración de emergencia cinegética anterior y permiten definir con precisión las zonas más afectadas y desplegar las acciones correspondientes". Esto se realiza con el uso de sistemas de inteligencia artificial, de momento en fase de prueba, con los que se podrá obtener información pormenorizada acerca de esta. Estos planes, agrega la consellería, se han acompañado de ayudas de 1,5 millones de euros para el año 2025 para la instalación de protectores, visores y apoyo a las capturas.