Estos son los principales factores que hará que el precio de la vivienda suba un 7% antes de terminar el año, según un estudio

La crisis de la vivienda ha escalado hasta convertirse, por primera vez, en la principal preocupación de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Lejos de ser una percepción subjetiva, los datos respaldan este sentir general. El mercado inmobiliario español se encuentra en una encrucijada que, según los expertos, lo llevará a experimentar un aumento del 7% en el precio medio de la vivienda antes de que finalice el año. Este incremento situaría el valor medio por encima de los 1.900 euros por metro cuadrado, acercándose peligrosamente a los máximos históricos de la burbuja de 2007.

Sin embargo, es crucial entender que el escenario actual es radicalmente diferente al de hace más de una década. El problema de hoy no reside en una demanda especulativa alimentada por un crédito descontrolado, sino en un factor mucho más estructural y difícil de solucionar a corto plazo: la escasez de oferta. Como señalan estudios del sector, como el de la red inmobiliaria donpiso, la falta de vivienda nueva y asequible es el verdadero cuello de botella que está tensionando los precios al alza, especialmente en las grandes capitales, donde se estima un auge aún mayor que podría rebasar los 3.900 euros por metro cuadrado.

Los tres motores del incremento: tipos de interés, demanda embalsada y falta de obra nueva

Para entender esta pronunciada subida de precios, es necesario analizar la confluencia de tres factores clave. En primer lugar, la estabilización de los tipos de interés ha cambiado las reglas del juego. Tras un período de subidas, el Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado un ciclo de recortes, lo que ha abaratado las hipotecas y ha reactivado el interés comprador. Con un Euríbor más contenido, la financiación vuelve a ser accesible para muchas familias y jóvenes que habían pospuesto sus decisiones de compra.

En segundo lugar, esta mejora en las condiciones de financiación ha liberado una enorme demanda embalsada. Se trata de un gran número de potenciales compradores que se mantuvieron a la espera durante los últimos años y que ahora vuelven al mercado con fuerza, incrementando la competencia por los inmuebles disponibles. Las previsiones apuntan a que se podrían alcanzar las 800.000 operaciones de compraventa este año, casi un 25% más que en el ejercicio anterior. Este dinamismo se concentrará especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que aglutinarán más del 50% de las transacciones.

El tercer y más determinante factor es la crónica falta de obra nueva. La construcción de viviendas no ha logrado seguir el ritmo de la demanda, creando un desequilibrio que presiona inevitablemente los precios al alza. La falta de políticas estructurales en materia de suelo y urbanismo sigue siendo el principal freno para una evolución más sostenible, dejando al mercado sin la capacidad de absorber el creciente interés comprador.

El efecto dominó: la crisis del alquiler y la odisea de encontrar una habitación

La dificultad para acceder a una vivienda en propiedad tiene una consecuencia directa y devastadora en el mercado del alquiler, que vive su propia crisis paralela. La situación ha llegado a un punto tan crítico que la opción de alquilar ya no solo es prohibitiva para un piso completo, sino también para una simple habitación. El alquiler por habitaciones, tradicionalmente la alternativa más económica para jóvenes y trabajadores, se ha convertido en una auténtica odisea financiera.

Los datos revelan una brecha geográfica alarmante y una realidad social preocupante. Mientras que en municipios como Ontinyent (Valencia) una habitación puede costar menos de 200 euros, en Barcelona su precio medio supera los 620 euros. Lo más sorprendente es que algunas de las localidades más caras ni siquiera son capitales de provincia, como Bétera (Valencia) o Villaviciosa de Odón (Madrid), donde una habitación ronda los 625 euros. Esta realidad se vuelve aún más cruda al compararla con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Destinar más de la mitad de un sueldo mínimo a pagar por una habitación dificulta enormemente la capacidad de ahorro y la estabilidad financiera de miles de personas. Lo que antes era una solución temporal y asequible, hoy se ha transformado en una necesidad ineludible que, en muchos casos, ya no alivia la carga económica, sino que la perpetúa.