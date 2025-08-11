Pensiones

Estos son los jubilados mutualistas que no cobrarán la devolución del IRPF

Los pensionistas reclaman al organismo su derecho a reembolso por historial de cotizaciones

¿Adiós a la jubilación anticipada? Crece el interés de los mayores de 55 por seguir trabajando

Los mutualistas jubilados que no recibirán nada por el IRPF.

Los mutualistas jubilados que no recibirán nada por el IRPF. / SPORT

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a finales de julio una normativa donde introduce el proceso para que los jubilados mutualistas puedan reclamar la devolución del IRPF. En caso de ser aceptada, la Agencia Tributaria podría retornar hasta 4.000 euros anuales.

Esta devolución está pensada para los contribuyentes que trabajaron antes de 1979. En concreto, se trata de quienes fueron empleados durante el sistema de mutualidades laborales obligatorias, antes de integrarse al sistema de la Seguridad Social.

De esta forma, miles de jubilados podrían recuperar hasta 4.000 euros anuales, entre los ejercicios de 2019 y 2022. Además, la devolución era automática y los interesados no debían presentar ninguna declaración complementaria.

"El formulario habilitado para los periodos impositivos 2019 y anterior no prescritos, servirá también para iniciar el correspondiente procedimiento de rectificación de autoliquidación o devolución iniciado mediante autoliquidación, respecto de todos los periodos impositivos afectados por el régimen específico citado, periodos 2020 a 2022", explica el boletín.

La corrección fiscal de Hacienda se ha producido después de las sentencias del Tribunal Supremo, que han dado la razón a los pensionistas. No obstante, no todos los pensionistas percibirán esta devolución de forma automática.

Día de los abuelos

Abuelos / EMILIANO LASALVIA

Los solicitantes tendrán que cumplir con una serie de requisitos, como que su pensión actual contenga retenciones del IRPF. Por otro lado, los pensionistas que perciban una prestación por debajo del mínimo exigido para retener IRPF, no recibirán ningún ingreso adicional.

La limitación ha provocado la indignación de muchos pensionistas, que reclaman al organismo su derecho a reembolso por historial de cotizaciones. Sin embargo, Hacienda no ha declarado ninguna modificación de la norma.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, también perderán la devolución los pensionistas que igualaron su pensión como si hubieran cotizado bajo el régimen general. Cabe destacar que el reembolso se producirá de forma automática en un único pago, sin presentar una nueva declaración para aquellos que cumplan las condiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  3. Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
  4. A las puertas de mis 47 años, me he enamorado
  5. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  6. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  7. La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
  8. Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados

Un gigantesco trozo de basura espacial en llamas sobrevuela el litoral español en plena lluvia de estrellas

Un gigantesco trozo de basura espacial en llamas sobrevuela el litoral español en plena lluvia de estrellas

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio

La experiencia de una albañila tras su primer día en la obra: "Se han quedado con cara de haber visto a un fantasma"

La experiencia de una albañila tras su primer día en la obra: "Se han quedado con cara de haber visto a un fantasma"

El 96% de los conductores que dieron positivos en alcohol y otras drogas fueron detectados en controles preventivos

El 96% de los conductores que dieron positivos en alcohol y otras drogas fueron detectados en controles preventivos

La voz de la actriz Scarlett Johansson, utilizada para espantar lobos

La voz de la actriz Scarlett Johansson, utilizada para espantar lobos

Catalunya activa el nivel 3 por riesgo muy alto de incendio forestal en 109 municipios

Catalunya activa el nivel 3 por riesgo muy alto de incendio forestal en 109 municipios

Jaume Anglada, estable dentro de la gravedad: "No hay grandes cambios respecto a días previos"

Jaume Anglada, estable dentro de la gravedad: "No hay grandes cambios respecto a días previos"

El reencuentro de Demi Lovato y los Jonas Brothers 15 años después de 'Camp Rock' enloquece a sus fans

El reencuentro de Demi Lovato y los Jonas Brothers 15 años después de 'Camp Rock' enloquece a sus fans