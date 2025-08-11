Jubilación
La edad de jubilación en España podría subir a 72 años en 2050, según un experto
El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y el gasto en pensiones amenazan con retrasar el retiro de los trabajadores españoles.
Hoy la edad legal ya supera los 66 años
S.F.
Un consultor de pensiones ha lanzado una advertencia que pone cifras al debate sobre el futuro del sistema de jubilación en España: si no se adoptan reformas de calado, en 2050 la edad “real” para retirarse podría llegar a los 72 años.
La previsión parte de un cálculo propio del experto, que recuerda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé un aumento del gasto en pensiones de casi un 6% para 2025, al tiempo que España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo dentro de 25 años. “En el fondo no se ha cogido el toro por los cuernos, se está parcheando. Falta una solución estructural para garantizar un sistema sólido para las generaciones futuras”, asegura.
La edad de jubilación en España hoy
En 2025, la edad legal de jubilación es de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años. Aquellos que alcancen o superen ese periodo de cotización pueden retirarse a los 65 años. Esta cifra ha ido aumentando de forma gradual desde 2013, en aplicación de la reforma de las pensiones de 2011, que estableció un calendario progresivo hasta 2027.
Sin embargo, el consultor aclara que la “edad fina” o real de jubilación es ya más alta que la legal: “Este año, el dato fino no es 66 años y ocho meses, sino 68 años. Y si todo sigue igual, en 2050 esa edad será de 72 años”.
¿Por qué podría retrasarse tanto la jubilación?
Los motivos que empujan a elevar la edad de jubilación son múltiples:
- Envejecimiento de la población: España tendrá una de las tasas más altas de personas mayores de 65 años del mundo en 2050, lo que reducirá el número de trabajadores por pensionista.
- Mayor esperanza de vida: actualmente supera los 83 años, lo que implica que las pensiones deben pagarse durante más tiempo.
- Elevado gasto en pensiones: la AIReF prevé que el gasto alcance picos cercanos al 16% del PIB en las próximas décadas.
- Menor tasa de natalidad: nacen menos niños y, a largo plazo, habrá menos cotizantes que financien las pensiones.
- Mercado laboral frágil: la temporalidad y los bajos salarios reducen las bases de cotización.
El reto para las próximas generaciones
De confirmarse estas previsiones, quienes hoy están en la treintena podrían tener que retrasar su retiro hasta más allá de los 70 años. “La clave está en reformar el sistema para que sea sostenible, sin cargar todo el peso sobre el trabajador”, apunta el especialista, que aboga por combinar medidas como incentivar la natalidad, aumentar la productividad y diversificar las fuentes de financiación de las pensiones.
