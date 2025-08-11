Conflicto laboral

Desconvocada la huelga de tripulantes de cabina en Easyjet prevista a partir del 15 de agosto

El sindicato USO alcanza un preacuerdo con la empresa para incrementar sueldos más de un 22%

Archivo - Avión de easyJet.

Archivo - Avión de easyJet. / David Parry/PA Wire/dpa - Archivo

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Los tripulantes de cabina de Easyjet han desconvocado la huelga que estaba prevista a partir de este 15 de agosto y que amenazaba con complicar la operativa del puente festivo. El sindicato USO ha hecho público un comunicado para explicar que ha alcanzado un preacuerdo con la dirección para renovar el convenio del personal de cabina, que implicará una subida salarial de más del 22%. El pacto entre las partes resta así una de las convocatorias de paros previstas para esta temporada turística, mientras los conflictos en el 'handling' en Ryanair y la empresa Menzies -que, entre otros, gestiona los equipajes de Easyjet- continúan y amenazan el tránsito en los aeropuertos españoles.

“Aunque esta oferta aún no alcanza la equiparación retributiva con el resto de tripulantes de Easyjet en Europa, es un paso relevante en materia salarial y nos acerca a esa equiparación que demandamos", ha afirmado el secretario general de USO en Easyjet, Pier Luigi Copello. Según las cuantías anunciadas por el sindicato -que convocó las protestas de la mano de otra central, Sitcpla, los salarios base subirán este año un 22%, seguidos de un 2,5% en 2026 y otro 4% en 2027.

El salario base es una parte importante de la remuneración total de los empleados, a la que luego cabe sumar los complementos. En este sentido, el sindicato también ha explicado que la empresa se ha comprometido a incrementar un 5% a lo largo de tres años el "incremento del pago por sector", que rige pluses como la paga de vacaciones y otros. Las partes también han pactado una ayuda al desempleo para los trabajadores fijos discontinuos, que supone 1.050 euros al finalizar su período de actividad.

Pendientes de las otras huelgas

Los sindicatos tenían registrado el preaviso de huelga desde el pasado día 7 de agosto y se guardaban la posibilidad de activarlo a partir del 15 de agosto si las negociaciones no evolucionaban favorablemente para sus intereses. Ha sido así y USO se muestra confiando en poder cerrar definitivamente en septiembre el contenido completo del nuevo convenio, que entraría en vigor una vez se registre ante la autoridad laboral.

Mientras los tripulantes de cabina de Easyjet han logrado un acuerdo que desactive los paros, la amenaza de un agosto complicado en los aerpuertos españoles continúa. No contribuye a los intereses de los trabajadores del handling de Ryanair y Menzies, que con sus convocatorias pueden distorsionar el servicio de equipajes en varias plazas importantes, entre ellas Barcelona. La coincidencia en el tiempo de varios paros maximiza sus opciones de presión, si bien la desconvocatoria en Easyjet no altera los planes de UGT, que es quien convoca en Ryanair y Menzies. Esta semana no está descartado que las partes tengan nuevas reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo que desconvoque sus paros.

