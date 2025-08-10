MERCADOS FINANCIEROS

Sabadell, Logista y Grifols repartirán más de 547 millones en dividendos este agosto

La entidad catalana tiene previsto distribuir unos 370,1 millones, mientras que la farmacéutica pagará 102 millones a sus accionistas y la empresa logística abonará 74 millones

Palacio de la Bolsa de Madrid.

Palacio de la Bolsa de Madrid. / Marta Fernández - Europa Press

Celia López

Celia López

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Banco Sabadell, Logista y Grifols distribuirán algo más de 547,65 millones de euros en dividendos a sus accionistas este mes. En concreto, Sabadell tiene previsto repartir unos 370,1 millones, mientras que Grifols pagará 102 millones y Logista abonará 74 millones, según los han anunciado las compañías en la última avalancha de resultados trimestrales de julio.

Grifols inaugurará los pagos del mes el miércoles 13 de agosto a cuenta de los resultados del ejercicio 2025, retribuyendo a los inversores con 0,15 euros brutos por acción. La empresa de hemoderivados dispone de dos tipos de acciones, clasificadas como las tipo 'A' y tipo 'B', siendo las primeras aquellas que cotizan en el Ibex 35, mientras que las segundas lo hacen en el mercado continuo.

A partir del 11 de agosto (fecha ex date) las acciones de Grifols no se negociarán con derecho a dividendo. El importe neto por acción, tras la retención del 19%, será de 0,1215 euros por título.

A esta empresa se suma Logista, que distribuirá un dividendo de 0,56 euros por acción el jueves 28 de agosto. De esta forma, la fecha 'ex-dividendo' será el 26 de agosto, de modo que a partir de este día las acciones no tendrán derecho a cobro.

Noticias relacionadas y más

El Banco Sabadell cerrará los pagos del verano del Ibex 35, retribuyendo a sus accionistas con 0,07 euros brutos por acción el viernes, 29 de agosto. Sólo tendrán derecho a dividendo quienes adquieran las acciones antes del 27 de agosto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  3. Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
  4. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  5. Huelgas en aeropuertos: fechas y aerolíneas afectadas este agosto
  6. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  7. Cayetana Guillén Cuervo relata la violación que sufrió a los seis años: 'Fue como 'La Manada', ocho tíos
  8. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola

El Al-Nassr saudí presenta a Íñigo Martínez

El Al-Nassr saudí presenta a Íñigo Martínez

Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar su ofensiva en Gaza y vencer a Hamás

Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar su ofensiva en Gaza y vencer a Hamás

Liverpool y Crystal Palace homenajean a Diogo Jota antes de la Community Shield

Liverpool y Crystal Palace homenajean a Diogo Jota antes de la Community Shield

Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos e 'influencer'

Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos e 'influencer'

Montse Tomé, con las horas contadas como seleccionadora de España

Montse Tomé, con las horas contadas como seleccionadora de España

Ja t'ho diré celebra 30 años de 'Moviments salvatges' volviendo a los escenarios en el festival de Roses

Ja t'ho diré celebra 30 años de 'Moviments salvatges' volviendo a los escenarios en el festival de Roses

Sabadell, Logista y Grifols repartirán más de 547 millones en dividendos este agosto

Sabadell, Logista y Grifols repartirán más de 547 millones en dividendos este agosto

Dos detenidos en la playa del Somorrostro de Barcelona por el robo de un reloj de lujo

Dos detenidos en la playa del Somorrostro de Barcelona por el robo de un reloj de lujo