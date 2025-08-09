Derechos laborales
Si estás de vacaciones no tienes que contestar a tu jefe: así te protege la ley
Conoce todos los detalles sobre el derecho a la desconexión digital
¿Adiós a la jubilación anticipada? Crece el interés de los mayores de 55 por seguir trabajando
Patricia Páramo
En pleno siglo XXI, donde los 'smartphones' y la conexión constante a internet forman parte de la rutina laboral, muchos trabajadores aún desconocen un derecho clave: el derecho a la desconexión digital durante las vacaciones. Como recuerda el abogado laboralista Juan Manuel Lorente, responsable de un canal de Instagram sobre derecho laboral, este derecho “no se negocia”. Desconectar del trabajo en tu tiempo de descanso no es un capricho, es una obligación legal y una garantía para proteger tu salud mental y física.
Este derecho está recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Esta normativa establece claramente que, fuera del horario laboral, nadie puede exigirte responder correos electrónicos, llamadas ni mensajes relacionados con el trabajo. Durante tus vacaciones, esta regla se aplica con mayor firmeza, ya que estás en un período legalmente reconocido como de descanso retribuido.
¿Disponibilidad total?
Lamentablemente, muchas empresas siguen manteniendo una cultura de “disponibilidad total”, donde se espera que el trabajador conteste mensajes a cualquier hora, incluso en sus días libres. Sin embargo, esta práctica no solo es abusiva, sino también ilegal. Si tu jefe insiste en contactarte mientras estás de vacaciones, tienes todo el derecho de no responder, y en caso de presión o represalias, puedes denunciarlo.
La desconexión digital es parte de la salud laboral. No se trata únicamente de evitar responder un correo fuera de hora, sino de garantizar un verdadero descanso, libre de obligaciones profesionales. Interrumpir las vacaciones con asuntos laborales impide al trabajador desconectar mentalmente, lo que a largo plazo puede provocar estrés, agotamiento, e incluso problemas de salud más graves.
Derecho no negociable
Juan Manuel Lorente subraya que este derecho no es negociable. No importa si se trata de una urgencia o si la empresa “necesita” algo puntual: el descanso es un derecho, no un favor ni un lujo. Además, si la empresa ignora este derecho y continúa contactando al trabajador durante sus vacaciones, puede enfrentarse a sanciones por vulneración de la normativa laboral y de protección de datos.
¿Qué puedes hacer si tu derecho a la desconexión es vulnerado?
En primer lugar, puedes documentar los intentos de contacto indebido, como correos o mensajes fuera del horario laboral. Luego, es recomendable informar al departamento de Recursos Humanos o al delegado sindical, si lo hubiera. Si la situación persiste, puedes acudir a la Inspección de Trabajo o incluso presentar una denuncia formal. La ley está de tu lado, y la empresa debe respetarla.
