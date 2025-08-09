Ignacio, abogado laborista, explica que no debes tolerar estos abusos laborales que comete tu jefe en verano: "Son ilegales"

Durante el verano, las plantillas de las empresas se ven reducidas, porque muchos empleados se cogen sus merecidas y obligatorias (por ley) vacaciones. Esto lleva a que muchos jefes tengan que reorganizar turnos y obligar a muchos de sus trabajadores a que tengan que hacer más horas, que son ilegales, como explica el abogado laborista Ignacio de la Calzada, de Laboral Tips.

Estas cinco prácticas empresariales vulneran los derechos de los trabajadores y que, pese a su ilegalidad, siguen ocurriendo con frecuencia en muchas empresas en España. Desde horas extras impuestas hasta reducciones de jornada sin consentimiento, estos abusos pueden y deben denunciarse.

Las horas extra no son obligatorias

Uno de los errores más habituales es creer que las horas extras son obligatorias. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: son voluntarias, salvo que el convenio diga lo contrario en situaciones muy concretas. Si un superior intenta imponerlas, el trabajador puede negarse sin temor a represalias. "No te puede sancionar, amonestar o despedir por no quedarte más rato", explica el abogado, que recomienda grabar estas conversaciones para tener pruebas en caso de despido.

Descanso obligatorio entre jornadas

Otro incumplimiento frecuente está relacionado con los descansos. Por ley, deben transcurrir al menos 12 horas entre una jornada y otra, y el descanso semanal mínimo es de un día y medio, aunque se permite acumularlo en 14 días, por ejemplo, trabajar dos semanas seguidas y descansar tres días. Además, en jornadas de más de seis horas, debe haber una 'pausa para el bocadillo' de al menos 15 o 20 minutos. Aunque normalmente este descanso es recuperable, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, no respetarlo puede ser denunciable.

Vacaciones impuestas sin previo aviso

Ningún empleador puede imponer vacaciones de un día para otro ni suprimirlas de manera arbitraria. La ley establece que se deben comunicar con dos meses de antelación, ya sea por parte de la empresa o del trabajador. En caso contrario, "puedes negarte a disfrutarlas o reclamarlas judicialmente, y un juez te las devolverá", asegura Ignacio. Todos los trabajadores tienen derecho a al menos 30 días naturales de vacaciones al año, salvo que el convenio especifique días laborables.

No se puede reducir la jornada sin acuerdo

Una de las prácticas más graves es intentar reducir la jornada laboral de forma unilateral: "Si estás a jornada completa y te dicen que a partir del mes que viene pasas a media jornada, eso no se puede hacer". No se trata de una simple modificación sustancial de condiciones, sino de un nuevo contrato. La única forma legal de reducir la jornada es con el acuerdo del trabajador, y cualquier intento unilateral puede ser denunciado para reclamar el regreso a las condiciones anteriores.

No firmes sin asesoramiento

Según Ignacio de la Calzada, muchas empresas intentan hacer pasar estos abusos por trámites rutinarios, pidiendo al trabajador que firme sin explicar las consecuencias legales. "No firmes nada sin asesorarte, y si te aplican alguno de estos cambios sin tu consentimiento, demanda. Puedes recuperar tus derechos", concluye el abogado, que incide en que los abusos laborales no deben normalizarse.