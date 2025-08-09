Estos son los bancos mejor valorados según la OCU: el primero es catalán

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó el pasado 16 de julio una encuesta con más de 15000 usuarios de banca, donde buscaban las valoraciones de los clientes con sus entidades bancarias.

Los neobancos como bancos pequeños locales y las entidades bancarias han sido las más bien valoradas por los clientes, según este estudio, donde también destacan la transparencia, que la entidad tenga productos fáciles de entender y con una estructura clara de comisiones.

Sin embargo, los encuestados también han señalado problemas para contactar con el banco. Esta ha sido la más seleccionada (20% de los usuarios). Otros aspectos que han denunciado son el cargo indebido de comisiones (10%), las dificultades para operar en la web o en la app del banco (9%) y la insistencia en vender productos que no se quieren (9%).

Los resultados de la encuesta

De entre los 40 bancos valorados en la encuesta, los que se llevan los mejores resultados son Caixa Guissona, con 84 de los cien puntos posibles, seguido por la Caja Rural de Asturias, con 82, Revolut, ING y Pibank amb 80 puntos cada uno y N26, con 79.

El banco más valorado se encuentra en un pueblo pequeño de Catalunya. Caixa Guissona es un banco local de Guissona, en Lleida, que cuenta con tan solo de 7600 habitantes. Tanto Revolut como Pibank y N26, tres de los cinco más bien valorados por los clientes, son neobancos digitales.

La OCU ha explicado que los siete bancos más satisfactorios de este año son los mismos siete que el año pasado, aunque los puestos han variado.