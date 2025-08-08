Aerolíneas

Turkish Airlines lanza una oferta para entrar en Air Europa

Con esa oferta vinculante, la compañía turca pretende lograr un crecimiento rápido en el mercado latinoamericano, crear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad operativa regional

Aviones de la aerolínea de bandera turca Turkish Airlines.

Aviones de la aerolínea de bandera turca Turkish Airlines. / AP

EFE

Ankara
La aerolínea de bandera turca Turkish Airlines (THY) ha anunciado su intención de lanzar un proceso de compra de un paquete minoritario de acciones de la compañía aérea española Air Europa, según informan medios turcos este viernes.

Con esa oferta vinculante, la compañía turca pretende lograr un crecimiento rápido en el mercado latinoamericano, crear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad operativa regional, informa este viernes HavaHaber, un medio especializado en el mercado de la aviación.

De hecho, THY, en la que el Estado turco tiene un mayoría accionarial, ha informado ya de su plan a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.

En un comunicado anoche a ese sistema, THY señaló que sus estudios de viabilidad han mostrado que, dentro de la estrategia de crecimiento hasta 2033, la combinación de su red global de conexiones aéreas con la fuerte presencia de Air Europa en España y América Latina, en los segmentos de pasajero y carga, "puede contribuir a lograr un crecimiento rápido y a gran escala" en esta región del mundo.

"En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios", concluía la declaración de THY a KAP.

Varios medios turcos informan hoy de que tanto la alemana Lufthansa como la francesa Air France han perdido interés en adquirir Air Europa, lo que dejaría a THY sin competidores en esa operación.

THY se precia de ser la aerolínea que vuela a más países del mundo. El Estado turco controla el 49,12 % de las acciones, mientras que el resto se gestionan en abierto en la bolsa.

